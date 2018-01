Captură imensă de droguri în UK. Cocaină de 50 de milioane de $, adusă din Columbia cu avionul

Drogurile valorează peste 50 de milioane de dolari și au fost descoperite de ofițerii de frontieră britanici într-un avion care a plecat din Bogota, Columbia, și a aterizat luni pe aeroportul Farnborough din Hampshire, relatează The Telegraph.

Doi britanici, doi spanioli și un italian au fost arestați. Polițiștii spun că drogurile au fost ascunse în 15 valize, care au fost găsite la bordul aeronavei.

The plane had come direct from Bogota, Colombia. Packages of cocaine were found hidden in suitcases that were on board. Those arrested are now being questioned by NCA officers. Many thanks to @HantsPolice for their assistance at the scene https://t.co/LTuNO1y4iD pic.twitter.com/WYzvZNWQ4x