Le duc alimente și produse de curățenie. Însă oamenii sunt bucuroși mai ales că au cu cine stă de vorbă.

Sunt mulți vâstinici care nu mai au pe nimeni ori au copiii plecați peste hotare. Rar se întâmplă să le mai treacă cineva pragul.

Reporter: Cât de des vă mai trece cineva pragul?

Maria Dumitraşc: „Dintre rude mai nimeni, copiii îs departe în Spania. Trece şi câte o săptămână şi nu ne deschide nimeni poarta. Avem pe cineva care ne aduce lapte în rest nimeni nu ne deschide poarta”.

Reporter: Cum vă descurcaţi bunica?

Maria Lazăr: „Foarte greu şi singurică”.

Voluntarii spun că îi afectează şi pe ei situația bătrânilor. Dar sunt încurajați când văd lumina de pe chipurile lor, după ce le trec pragul.

Ioana Florea coordonator program îngrijire la domiciliu FSC: „Ei aşteaptă sărbătorile însă cel mai mult ne aşteaptă pe noi cu serviciul de îngrijire la domiciliu pentru că suntem singurul lor sprijin şi singura lor bucurie. Pentru noi cea mai mare răsplată în această perioadă este să le putem aduce un strop de speranţă şi de bucurie”.

Bunurile care ajung la bătrâni sunt donate de un lanţ de supermarketuri.

Ionuţ Chiriţă, director FSC: „Campania este posibilă cu ajutorul unui partener vechi al organizaţiei care a mobilizat inclusiv voluntari interni şi în acest fel vom ajunge la 470 de bătrâni din întreg judeţul Bacău, vorbim de oraşul Bacău şi 9 comune sărace din estul judeţului şi chiar o comună din judeţul Vaslui”.

Toţi cei care primesc vizita voluntarilor locuiesc în zone unde nici măcar autobuzele nu mai ajung.