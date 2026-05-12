Conform statisticii oficiale, în martie 2026 s-au înregistrat certificatele de naştere pentru 10.682 de copii, în creştere cu 808 (+8,2%) faţă de luna februarie 2026. Totodată, numărul certificatelor de deces a fost de 20.766, mai mare cu 1.078 (+5,5%) comparativ cu luna precedentă. Dintre acestea, 10.704 au fost pentru persoane de sex masculin şi 10.062 pentru persoane de sex feminin.

De asemenea, numărul certificatelor de deces înregistrat pentru copiii cu vârsta de sub un an a fost de 59, în scădere cu două faţă de februarie 2026.

Pe ansamblu, în luna martie 2026, sporul natural s-a menţinut negativ (-10.084), numărul deceselor înregistrate fiind de 1,9 ori mai mare decât cel al născuţilor-vii.

În perioada analizată, 42,5% (8.816 decese) din totalul numărului de decese s-a înregistrat la persoanele în vârstă de 80 ani şi peste, 28,5% (5.923 decese) la persoanele de 70-79 ani şi 15,5%, reprezentând 3.221 decese, la persoanele în vârstă de 60-69 ani. La polul opus, cele mai puţine decese au fost înregistrate la grupele de vârstă 0-4 ani (79 decese), 5-19 ani (48 decese) şi 20-29 ani (86 decese).

Potrivit sursei citate, la oficiile de stare civilă s-au înregistrat 3.146 căsătorii. Numărul divorţurilor pronunţate prin hotărâri judecătoreşti definitive şi prin acordul soţilor (pe cale administrativă sau prin procedură notarială) a fost de 2.235 în luna martie 2026.

Datele INS relevă faptul că, la nivel comparativ martie 2026 - martie 2025, numărul certificatelor de naştere pentru născuţi-vii a fost mai mare cu 262 (+2,5%) comparativ cu aceeaşi lună din anul 2025, cel al certificatelor de deces a scăzut cu 804 (-3,7%), iar cel pentru copiii cu vârsta sub un an care au decedat a fost cu 24 mai mic.

Sporul natural a fost negativ atât în luna martie 2026 (-10.084 persoane) cât şi în luna martie 2025 (-11.150 persoane).

Totodată, în mediul urban s-a înregistrat decesul a 10.364 persoane (5.298 persoane de sex masculin şi 5.066 persoane de sex feminin), iar în mediul rural decesul a 10.402 persoane (5.406 persoane de sex masculin şi 4.996 persoane de sex feminin).

Faţă de aceeaşi lună din anul 2025, numărul deceselor înregistrate a scăzut cu -1,9% în mediul urban (-1,7% în cazul persoanelor de sex masculin şi -2,0% în cazul persoanelor de sex feminin) şi cu -5,5% în mediul rural (-4,6% în cazul persoanelor de sex masculin şi -6,5% în cazul persoanelor de sex feminin).