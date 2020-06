Șase copii și mama lor, alungați de rude, au primit o casă nouă cu ajutorul donațiilor

Poveste cu final fericit la Cioatele, în județul Vaslui. Greu încercată de soartă, o mamă cu șase copii a primit cheile unei locuințe nou-nouțe, care a fost ridicată printr-un proiect umanitar.

Bucuria celor mici a fost uriașă, pentru că de acum încolo nu vor mai dormi toți împreună, ci fiecare în patul său.

Mai mult decât atât, cu ajutorul donațiilor făcute de sute de oameni din țară și din străinătate, familia are acum toate cele necesare, fără teamă că va rămâne pe drumuri.

Cei şase copii, împreună cu mama lor, au rămas pe drumuri în urmă cu aproximativ 1 an de zile, după ce tatăl copiilor şi-a pierdut viaţa. Rudele i-au dat afară din locuinţa şi toţi şapte s-au mutat, temporar, în casa unui vecin. Impresionat de drama lor, preotul din sat a făcut un apel la oameni cu suflet mare, iar povestea a ajuns şi la urechile celor de la Casa Share, din Iaşi.

Dorina Tipa, mama: "Mă bucur foarte mult din partea dlui Bogdan şi a preotului pt că m-au ajutat la greu. Altfel nu ştiam unde să mă duc cu copiii. Ori îi lua statul. Nu ştiu unde ajungeam. Şi oamenii din alte ţări m-au ajutat cu pachete, de toate. Le mulţumesc foarte mult!"

Trei luni a durat până ca totul să fie pus la punct, iar familia să primească cheile noii case.

Bogdan Tanasa, fondator Casa Share: "Avem acum o minune de casă care va schimba viaţa acestor copii, povestea lor m-a impresionat extraordinar. Primesc cazuri în fiecare zi, am venit aici cu soţia, a început să plângă, nu am mai plecat, am cumpărat terenul cu cocioaba de lângă noi şi am construit ceva decent."

Alături de ei au fost şi membrii unui club de motociclişti din Moldova care n-au putut rămâne indiferenţi şi au pus umărul la visul lor.

Până acum, prin acest proiect umanitar s-au ridicat 30 de case, dintre care 7 pentru bătrâni, şi restul pentru copii loviţi de soartă. Dar munca oamenilor care schimba vieţi continuă.