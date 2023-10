Nou atac cu dronă la Izmail, pe Dunăre: 9 camioane au luat foc. Trecerea cu bacul către România, suspendată temporar

Incendiul a fost stins între timp și, din fericire, nu s-au înregistrat victim, a declarat guvernatorul regional Oleh Kiper pe Telegram.

Ca urmare a atacului nocturn cu drone Shahed, Ucraina a suspendat temporar operaţiunile de la punctul de trecere cu feribotul de la Orlivka, scrie Ukrainkaia Pravda, care citează un comunicat al poliţiei de frontieră.

⚡️ The prosecutor’s office of the Odesa region posted photos of the consequences of the drone attack on the port infrastructure of the Izmail region.

The russians destroyed nine trucks and damaged the grain storage and administration buildings.

???? Follow @Flash_news_ua pic.twitter.com/IEWsn1AISD