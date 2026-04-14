România a câștigat arbitrajul internațional desfășurat la Washington cu privire la Casa Radio din București, prin care o companie israeliană cerea despăgubiri de 300 de milioane de euro. Acum, România cere la rândul ei daune de 2 miliarde de euro aceleiași companii, într-un dosar care se judecă la Curtea Internațională de Arbitraj de la Londra.

Anunțul a fost făcut marți de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

”România a câștigat un arbitraj internațional cu o miză de peste 300 de milioane de euro. O corecție importantă a unor erori din trecut, care pune interesele statului şi ale cetățenilor pe primul loc.

România a obținut un rezultat favorabil important într-un arbitraj internațional desfășurat la Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții - International Centre for Settlement of Investment Disputes de la Washington, în cazul proiectului Casa Radio din Bucureşti.

Pe scurt, România risca să piardă sute de milioane de euro din cauza unui aranjament contractual vechi, iar prin modul în care ne-am apărat am reușit să evităm această pierdere.

Miza financiară a fost una uriașă: România ar fi putut plăti peste 300 de milioane de euro sau, alternativ, peste 200 de milioane de euro, la care s-ar fi adăugat dobânzi și costuri de arbitraj”, a scris Nazare pe Facebook.

Potrivit acestuia, ”este un rezultat important care înseamnă, în concret, protejarea banilor publici. Ministerul Finanțelor a avut un rol major în acest proces, prin coordonarea componentei financiare și prin susținerea argumentelor care au arătat impactul real asupra bugetului de stat.

Acelaşi investitor, parte a dosarului curent, este implicat într-o altă cauză internațională, aflată în prezent la London Court of International Arbitration. În acest caz, statul român solicită recuperarea unor prejudicii de ordinul sutelor de milioane de euro”.

Proiectul faraonic din centrul Bucureștiului care nu a fost dus la capăt

România a fost dată în judecată la Washington în 2022 de către Plaza Centers, parte a companiei israeliene Elbit Imaging. Casa Radio a fost concesionată pentru 49 de ani în ultimul an de mandat al premierului Adrian Năstase, în 2004.

Prim-ministrul PSD a lansat atunci un parteneriat public-privat pentru dezvoltarea în Casa Radio a proiectului „Dâmbovița Center”, într-o structură de acționariat unde Plaza Centers deținea 75%, Compania Națională de Investiții 15%, restul revenind mai multor investitori turci.

Proiectul era unul de-a dreptul faraonic: trei clădiri de 26, 30 și respectiv 34 de etaje, cel mai mare mall din România, o roată panoramică, o fântână cu jocuri de lumini, un hotel de cinci stele și o clădire de 10 etaje destinată autorităților locale.

Israelienii spun că au investit 85 de milioane de euro înainte să abandoneze proiectul, din cauza dificultăților financiare ale companiei.

Ulterior, statul român a reziliat contractul și a dat compania israeliană în judecată la Londra, solicitând despăgubiri de 2 miliarde de euro.

Casa Radio a fost construită în 1986, în perioada în care era ridicată şi Casa Poporului, în acelaşi stil arhitectural. Clădirea are trei nivele, cu o suprafaţă de 3,5 ha şi alte 3 în subsol. A muzeu al Partidului Comunist, dar şi sediu al radioului public. Uriașa clădire ridicată pe un teren de 10 hectare din centrul Bucureștiului zace și acum în paragină.