Recolta fermierilor români ajunge în străinătate, iar apoi se întoarce în țară sub formă de carne de porc

Se anunţă o toamnă bogată în cereale, cu producţii bune la grâu, porumb şi floarea soarelui. Din păcate, mare parte din recoltă va pleca peste hotare.

Tone de porumb, de exemplu, se vând în Spania ca hrană pentru porci, care vor ajunge apoi în vitrinele noastre.

Specialiştii în agricultură spun că se întâmplă asta pentru că de ani buni zootehnia este cenuşăreasa agriculturii noastre.

Un fermier din Petrești - Cluj adună ultimele lucruri care au mai rămas în ferma de animale pe care a condus-o ani de zile, dar a fost nevoit să o vândă pentru că nu mai era rentabilă.

Deşi avea experienţa din Spania, nu a reuşit să îşi menţină afacerea pe linia de plutire.

Dorin Balica, fost crescător de oi: "Am început cu 600 de oi şi din lipsa personalului, în fiecare am redus din animale, nu am găsit oameni. Nu am găsit personal stabil. Veneau, lucrau o săptămână, după care plecau. Laptele s-a vândut la un preţ foarte mic."

Peste tot în ţară sunt scoase la vânzare astfel de ferme. Faţă de afacerea cu cereale, crescătorii de animale se confruntă cu mai multe probleme: forţa de muncă, lanţ de procesare, subvenţii mai mici decât în străinătate, concurența produselor din import.

Aşa se face că mulţi preferă să lucreze pământul, iar anul acesta producţia este foarte bună, inclusiv la grâu, peste 10 mil de tone.

Medic veterinar: ”Vin mulţi străini cu tractoare automate şi lucrează o mie de hecatre jucându-se pe calculator. Maşina face totul. Şi toată iarna lâncezeşti. La vaci lucrezi 365 de zile şi este complicată treaba."

Emil Dumitru, PRO AGRO: "Producem materie primă, exportăm subvenţie, cu alte cuvinte şi ei produc carne şi produse procesate din carne, cu o valoare adăugată mare. Vindem porumb în Spania şi se întoarce porc. Zootehnia a rămas în urmă şi pentru că nu au fost promovate nişte politici coerente.”

Petre Daea, ministrul Agriculturii: ”Porumbul acesta nu are consumator în România. La suine lucrurile sunt într-o situaţie mai deosebită. Din nefericire, a apărut această molimă, cu efecte în zone comerciale.”

După ce că produceam doar jumătate din necesar, anul acesta pesta porcină a făcut ravagii în ferme. Aşa că au început deja să crească importurile. Într-o fabrică de mezeluri se procesează lunar între 120 şi 150 de tone de carne de porc. În prezent, 90 la sută din materia primă este adusă din străinătate.

Stăm bine la capitolul păsări, iar la oi aproape jumătate dintre animale merg la export.