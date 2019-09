Programul prin care orice sat din România poate avea Wi-Fi gratuit. "E o formă de respect"

România se deschide virtual, în locurile publice. Vom avea acces la internet pe un spaţiu mult mai larg în parcuri, muzee, pieţe, dar şi în centrele de sănătate publică.

Un proiect european cu finanţare nerambursabilă le oferă primăriilor posibilitatea de a solicita un cupon valoric în valoare de 15 mii de euro. Acesta va fi utilizat pentru instalarea de echipamente Wi-Fi acolo unde nu există reţea gratuită

Comisia Europeană a lansat programul WiFi-4-EU iar în Cluj-Napoca, în mai puţin de două luni, se vor instala încă 18 puncte noi de internet mobil. Cum cea mai mare parte a zonei centrale este deja acoperită, cei 15.000 de euro vor fi folosiţi acum în cartiere.

"Este foarte bine pentru mine. Astăzi am ajuns, am avut o călătorie foarte lungă şi am aflat că nu am internet, nu am date mobile. Trebuia să caut cumva hotelul la care stau şi am folosit wi-fi-ul din Cluj aşa că m-a ajutat foarte mult. Cred că e o idee nemaipomenită”, spune o turistă din Croaţia.

"Este o formă de respect pentru ce înseamnă cetăţeanul clujean din perspectiva calităţii vieţii", susţine primarul Emil Boc.

În Constanţa, dispozitivele wireless au fost montate pe faleza Cazinoului, loc preferat de turişti.

Iniţiativa europeană îşi propune să asigure accesul gratuit la internet în cât mai multe spaţii publice de pe teritoriul Uniunii, mai ales în mediul rural.

Procedură este simplă: primăriile trebuie să completeze un formular, iar Comisia Europeană le oferă voucherul în valoare de 15 mii de euro, din care pot cumpăra echipamentul necesar pentru instalarea internetului wireless.

În Maramureş 11 localităţi au primit deja finanţare. Cei 15 mii de euro sunt alocaţi doar pentru echipamente, iar abonamentul la internet şi întreţinerea echipamentelor revine în sarcina autorităţilor locale.

Fiecare municipalitate poate beneficia de un sigur bon valoric. În a doua etapă a proiectului, 250 de localităţi din România au obţinut finanţare similară de 4 milioane de euro.

