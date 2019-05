Povestea tinerilor care s-au întors din străinătate pentru a fi chefi în România

O nouă generație de bucătari profesioniști apare în România. Tineri și ambițioși, au învățat la cele mai cunoscute universități de profil din lume și au muncit în restaurante cu stele Michelin.

Acum s-au întors acasă, unde și-au deschis propriile afaceri. Este primul pas ca bucătăria românească să treacă la un alt nivel, să avem restaurante în topul celor mai bune 50 din lume, care să ne aducă și mulţi turiști.

Denisa Carculea: ''Am zis că înainte să văd lumea vreau să cunosc țara, să văd ce potenţial are şi dacă e bine, deschid un restaurant şi uite, s-a intâmplat''

La 30 de ani, Denisa conduce bucătăria cu o mână de fier şi reuşeşte să obţină preparate cu un gust delicat. Este chef bucătar şi proprietara unui restaurant.

Denisa Carculea: ''Aici avem un ou la 65 de grade din care rămâne gălbenuşul perfect"

Avea 14 ani când a plecat de la Sibiu în sudul Spaniei. Acolo a fost admisă după o selecţie riguroasă la renumită Universitate Basque Culinary Centre din San Sebastian, Tara Bascilor. Un centru gastronomic recunoscut la nivel mondial. Denişa a învăţat patru ani şi anual a plătit o taxă de 10.000 de euro. Apoi s-a specializat în mai multe restaurante faimoase.

Denisa Carculea: "Cel mai mare restaurant, care m-a marcat complet şi mi-a schimbat viaţa, a fost El senir de canroca, în 2014 am fost câteva luni. Are 3 stele Michelin''

Iar Denisa nu e singurul profesionist care s-a întors acasă. Conceptul de head-chef şi proprietar al restaurantul prinde contur şi la noi.

Radu Ionescu: "Cred în România, în potenţialul ei, în dezvoltarea ei, în evoluţie. M-am întors şi am văzut că sunt mulţi tineri. Toţi ne dorim să dăm o voce României şi să fim auziţi la nivel international''

Radu Ionescu a locuit 7 ani în Londra şi a studiat la prestigiosul Institut "Cordon Bleu".

Radu Ionescu - head-chef fondator Kaiamo: ''Am vrut să fac şi partea de bucătărie şi partea de patiserie, aşa că am aplicat la Grand Diplome, şi după acest curs la sfârşit am fost acceptat la masterul Institutului în bucătăria moleculară şi managementul restaurantului''

Grand Diplome înseamnă de fapt 9 luni de muncă şi studiu, pentru care a plătit peste 35.000 de lire sterline. În plus, Radu a terminat şi un master. Astăzi le arata oaspeţilor care îi trec pragul tot ce a învăţat.

Radu Ionescu - head-chef fondator Kaiamo: ''Aici avem un sos de ciuperci fermentate în casa de noi, un ou moale, o grăsime de mangaliţa făcută pudră şi se pune deasupra preparatului''

De clienţi se ocupa Cezara, prietena lui, care a terminat o facultate la Londra cu specializare în industria ospitalităţii.

Cezara Tănase, 26 de ani: ''La un moment dat am simţit nevoia de a pune în practică toate lucrurile pe care le-am învăţat la Londra, România e într-un punct interesant în industria ospitalităţii, sunt mulţi plecaţi, au lucrat, studiat şi s-au întors cu un bagaj de cunoştinţe minunat''

Alex Iacob, bucătar chef: ''Cand m-am întors din Spania, mi-am dorit să pun în practică ce am învăţat, importanta ingredientelor folosite şi de 4 ani încerc din răsputeri să folosesc ingrediente româneşti, să scot ce e mai bun din ele şi să fac o capodoperă în farfurie.''

Alex Iacob este din Roman, are 32 de ani şi lucrează de 16 ani în bucătărie. A absolvit Centrul Culinar Basque din Spania.

Alex Iacob, bucătar chef: 'La master toţi profesorii erau chefi, am ales masterul de bucătărie avangardistă care îmbina elemente moleculare cu elemente din natura''

Pentru masterul de 6 luni a plătit 12.000 de euro, iar la final a fost primit într-un restaurant cu 3 stele Michelin.

Alex Iacob, bucătar chef: ''La singurul restaurant paleolitic din lume Sauvaje, am stat acolo un an de zile. Este bucătăria cu nişte reţete pe care le mâncau strămoşii noştri, ingrediente alese, nu foloseam zahăr nici lactoza, doar bio natural şi produse din carne de foarte bună calitate''

Bucătăria românească evoluează aşadar, însă mai avem un minus faţă de alte ţări: modul în care sunt primiţi oaspeţii. În străinătate e o onoare să fii şef de sală sau somelier, însă la noi aceşti specialişti sunt foarte greu de găsit.

