Potrivit unui comunicat de presă al instituţiei, transmis miercuri AGERPRES, Drumul Expres Focşani-Brăila, în lungime de 73,5 km, este prevăzut în Planul Investiţional 2021-2030 şi în Master Planul General de Transport al României sub denumirea DEx 6 "Milcovia Expres", fiind cel mai lung tronson de drum de mare viteză care va fi construit în cadrul unui singur contract şi va asigura legătura între Autostrada Moldovei Ploieşti-Paşcani (A7), Podul peste Dunăre de la Brăila, Drumul Expres Brăila-Galaţi, Tulcea şi Constanţa, relatează Agerpres.

Prin Decizia de expropriere nr. 117/01.09.2026, imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul noului obiectiv de investiţii au trecut din proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice în proprietatea publică a statului român.Suprafaţa expropriată pentru cele 3.297 de imobile aflate pe traseu este de 8.557.483 mp, iar valoarea totală a despăgubirilor se ridică la aproape 36 milioane de lei. În medie, această sumă înseamnă aproximativ 4,20 lei pentru fiecare metru pătrat expropriat.

Decizia de expropriere, disponibilă pe site-ul CNIR, va fi comunicată Primăriilor Slobozia Ciorăşti, Milcovul, Gologanu, Vulturu şi Măicăneşti, din judeţul Vrancea, respectiv Salcia Tudor, Scorţaru Nou, Măxineni, Romanu, Siliştea, Vădeni şi Cazasu, din judeţul Brăila.

"De asemenea, din secţiunea Exproprieri, pot fi accesate următoarele: Ghidul privind etapele procedurii de expropriere după publicarea Hotărârii de Guvern; Limitele coridorului de expropriere pentru fiecare UAT - disponibil in format .kmz, care poate fi deschis cu ajutorul aplicaţiei Google Earth; Hotărârea Guvernului nr. 499/26.06.2026 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional 'Drum Expres Focşani-Brăila', judeţele Vrancea şi Brăila, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 548 din 03 iulie 2026", potrivit comunicatului.

Pe traseul din judeţele Vrancea şi Brăila sunt prevăzute 57 de structuri (poduri/viaducte), şase noduri rutiere (Nodul Focşani-intersecţie A7, Milcovul, Măicăneşti, Corbu, Siliştea şi nodul rutier Brăila - intersecţie Drum Expres Buzău - Brăila) şi două parcări de scurtă durată şi un spaţiu de servicii prevăzut cu zonă rezervată pentru benzinărie şi spaţiu pentru comerţ/alimentaţie publică.

Valoarea contractului se ridică la 4,29 miliarde lei, iar finanţarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.Constructorul este Asocierea SA&PE Construct (lider) - Tehnostrade - Spedition UMB - Arcada Company.

Durata contractului este de 42 de luni.