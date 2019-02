Pericolul la care sunt expuși copiii de proprii părinți pe rețelele sociale. "E nașpa"

"Viaţa" copiilor pe rețelele sociale începe de multe ori cu postările părinților. Fără să le ceară acordul înainte, mulți adulți fac publice în mediul online poze, filmulețe sau tot felul de povești despre experiențele celor mici.

Fenomenul, denumit de specialiști "sharenting", poate avea un impact negativ asupra minorilor, avertizează psihologii.

Reporter: Obişnuiţi să postaţi poze cu fetiţa?

Tătic: Nu, ţin la intimitate.

Copil: - Ba da, ai poze cu mine. Şi mama are.

Reporter: Şi le postează?

Copil: Da

Tata: - Ştii tu mai bine?!

Reporter: - Şi te întreabă părinţii când pun poza cu tine?

Copil: Nu.

Trei din zece copii din România susţin că au apărut în postările părinţilor din mediul virtual fără să fie întrebaţi înainte dacă sunt de acord sau nu - potrivit unui studiu de specialitate.

Reporter: Postează mama poze cu tine pe facebook?

Copil: Da.

Reporter: Şi te întreabă când vrea să pună câte-o poză?

Copil: Aaaa...nu...

Reporter: Aţi zis că îl întrebaţi!

Mama: Cum nu te-am întrebat? Nu, nu te-am întrebat?

Copil: Nu!

Mama (râde): Eh, poate se întâmplă să nu îl întreb întotdeauna.

Ianis are 16 ani şi spune că părinţii lui obişnuiau să posteze des poze cu el pe reţelele sociale, mai ales atunci când era mic.

Ianis: "Am o poză cu mine din clasa a şasea, eram în tocul uşii şi eram îmbrăcat ca...vă daţi seama, destul de urât. Şi mi-a făcut mama o poză şi a pus-o pe profilul ei de Facebook. La început nu m-am supărat, că eram mic, dar după un timp i-am spus să o dea jos."

Acelaşi studiu arata că 23 la sută dintre cei mici sunt deranjaţi de postările în care apar fără să vrea. În 21 la sută dintre cazuri, copiii spun că au primit comentarii negative care i-au afectat emoţional.

Adolescent: Foarte rău, opriţi-vă!

Părinţi: De ce?

Adolescent: E naşpa!

Unii părinţi nu cred că este o problemă să împărtăşească cu prietenii de pe reţelele sociale poze cu cei mici.

Mama: Am chiar pe profil.

Reporter: Şi îi întrebaţi înainte dacă sunt de acord ca să puneţi poze cu ei?

Mama: Nu, nu-l întreb ca e mititel, are cinci ani. Nu îl deranjează, chiar se bucura dacă vede că are pozele şi primeşte like-uri.

Psihologii îi contrazic însă şi atrag atenţia că, deşi copiii nu par deranjaţi, lucrurile se schimbă în timp.

Gabriel Bibire, psiholog: "În momentul în care se instalează pubertatea şi adolescenţa intra cu paşi rapizi în viaţa lor, imaginea suferă transformări majore şi atunci este clar că o să aibă un alt punct de vedere faţă de părinţii lor. Ei se văd pe sine într-un fel, părinţii îi vor vedea în alt fel."

În plus, potrivit studiului, 17 la sută dintre copii au declarat că au fost puşi în situaţia în care profesorii au postat în mediul online informaţii despre ei fără să îi întrebe înainte dacă vor acest lucru.

