Ceasul Apocalipsei ar putea fi mutat mai aproape de mizeul nopții. Amenințările care îi sperie pe experți

În fiecare ianuarie, Bulletin of the Atomic Scientists (BAS) stabilește o nouă oră pentru Ceasul Apocalipsei - scara simbolică pentru apropierea omenirii de apocalipsă.

În 2024, oamenii de știință au lăsat ceasul la 90 de secunde până la miezul nopții - cea mai apropiată apropiere a omenirii de distrugere de la crearea bombei atomice, notează Daily Mail.

Dar cu războiul care continuă să facă ravagii în Ucraina și haosul din Orientul Mijlociu, experții spun că riscul unui război nuclear este acum „mult prea mare”.

Dr. Haydn Belfield, cercetător asociat la Centre for the Study of Existential Risk, a declarat: „Suntem probabil mai aproape de un război nuclear decât oricând în ultimii patruzeci de ani”.

Cu toate acestea, oamenii de știință spun că nu doar armele nucleare ar putea duce la distrugerea omenirii. BAS avertizează, de asemenea, că încălzirea rapidă a climei, apariția unor AI puternice și răspândirea unor tehnologii sofisticate de inginerie genetică ar putea declanșa catastrofe.

Istoria Ceasului Apocalipsei

Ceasul Apocalipsei este o scară metaforică utilizată pentru a arăta cât de aproape este lumea de o catastrofă provocată de om. Acesta a fost creat pentru prima dată de BAS în 1947 ca copertă pentru revista lunară a grupului, dar de atunci a devenit un indicator cheie al riscului existențial al umanității.

Când a fost creat pentru prima dată, ceasul indica șapte minute înainte de miezul nopții, deoarece creatorul Martyl Langsdorf a considerat că „arată bine”. De atunci, acele ceasului au fost actualizate în fiecare ianuarie pentru a reflecta schimbarea nivelului de risc.

La început, Ceasul Apocalipsei a fost conceput pentru a arăta cât de aproape era lumea de distrugere prin război nuclear. Cu toate acestea, definiția apocalipsei a fost extinsă de atunci pentru a include orice dezastru provocat de om, cum ar fi schimbările climatice, inteligența artificială sau o armă biologică scăpată.

Dacă ceasul se apropie de miezul nopții, acest lucru sugerează că omenirea s-a apropiat tot mai mult de un scenariu apocaliptic.

