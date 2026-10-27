Potrivit Agerpres, prejudiciul adus bugetului de stat depășește 1,1 milioane de lei.

'Un control finalizat de inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) la o persoană fizică din județul Argeș evidențiază riscurile generate de desfășurarea activităților comerciale fără respectarea obligațiilor fiscale. În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au identificat un prejudiciu de peste 1,1 milioane de lei adus bugetului de stat, reprezentând TVA sustrasă de la plată aferentă unor livrări de autoturisme în valoare totală de 7.258.790 de lei', se arată în comunicatul ANAF.

Persoana verificată a desfășurat activități de comercializare a autoturismelor second-hand în perioada mai 2022 - ianuarie 2025, fără să fie înregistrată într-o formă legală de organizare și fără să declare obligațiile fiscale aferente activității economice desfășurate.

Monitorizarea anunțurilor online a contribuit la identificarea activității cu risc fiscal, precizează sursa citată. Astfel, în cadrul verificărilor, inspectorii DGAF au analizat activitatea desfășurată pe platformele de comercializare a autoturismelor second-hand, unde persoana fizică publicase anunțuri de vânzare pentru 75 de autoturisme, achiziționate atât din România, cât și din alte state.

Verificările au relevat că autoturismele erau comercializate ulterior către persoane fizice, fără respectarea obligațiilor fiscale aplicabile tranzacțiilor efectuate. Valoarea totală a livrărilor identificate a depășit 7,2 milioane de lei.

'Deși tranzacțiile erau realizate efectiv de persoana fizică verificată, potrivit constatărilor controlului, pentru o parte dintre autoturismele comercializate erau furnizate cumpărătorilor documente care indicau drept vânzători societăți din alte state membre ale Uniunii Europene, inclusiv societăți de tip 'missing trader'. În alte cazuri, erau utilizate documente completate olograf, în care erau înscrise datele unor persoane sau entități diferite de vânzătorul real, pentru a îngreuna identificarea persoanei care efectua în fapt vânzarea și stabilirea obligațiilor fiscale aferente. Deși documentele indicau alte persoane sau entități în calitate de vânzători, operațiunile de comercializare erau realizate efectiv pe teritoriul României de persoana fizică verificată', se mai arată în documentul transmis de ANAF.

În cazul autoturismelor provenite din România, inspectorii antifraudă au identificat tranzacții în care persoana verificată prelua un autoturism de la proprietar, oferind în schimb un alt autoturism și o sumă de bani. Pentru a evita scoaterea din evidență a autoturismului primit, persoana verificată solicita proprietarului inițial ca acesta să rămână înregistrat pe numele său până la revânzare. În situația în care proprietarii nu acceptau, autoturismele erau înregistrate pe numele altor persoane fizice, cunoscute ale persoanei verificate.

Potrivit Fiscului, aceste elemente au evidențiat riscuri privind identificarea vânzătorului real, trasabilitatea operațiunilor comerciale și îndeplinirea obligațiilor fiscale aferente livrărilor.

'Cazul evidențiază importanța verificării provenienței autoturismelor, a circuitului comercial și a concordanței dintre tranzacțiile efectiv realizate și documentele fiscale aferente. Prin acțiunea ATOM - Analiza și Trasabilitatea Operațiunilor cu Mașini, lansată la 1 octombrie 2026, DGAF urmărește identificarea riscurilor fiscale asociate comerțului cu autoturisme second-hand, inclusiv verificarea provenienței acestora, a circuitului comercial și a modului de îndeplinire a obligațiilor fiscale privind TVA. Verificările urmăresc identificarea operațiunilor nedeclarate și a situațiilor în care documentele utilizate nu reflectă realitatea economică a tranzacțiilor.

Prejudiciul identificat în cazul din județul Argeș depășește 1,1 milioane de lei', se mai menționează în comunicat.

Având în vedere prejudiciul identificat, reprezentând TVA sustrasă de la plată, DGAF va sesiza organele de urmărire penală competente.

'DGAF reamintește că persoanele care desfășoară activități economice au obligația de a respecta prevederile legale privind înregistrarea activității, declararea veniturilor și plata impozitelor și taxelor datorate. Prin acțiunile de analiză de risc și control antifraudă, instituția urmărește combaterea evaziunii fiscale și protejarea concurenței loiale pe piață, în beneficiul contribuabililor care își îndeplinesc corect obligațiile fiscale', subliniază sursa.