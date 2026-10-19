Recent un hacker a încercat să obțină bani chiar de la un fost ministru de Interne.

Marcel Vela, fost ministru al Afacerilor Interne, a fost și el ținta unui astfel de atac.

Cum suna mesajul primit

Corespondent ȘtirileProTV: Mesajul pare unul obișnuit, cum ar fi - „Poți să-mi împrumuți 3600 de lei? Am nevoie să-i pun în cont. Îți dau banii înapoi mâine. - Așa a fost abordat de pildă fostul ministru de interne. Părea ca un coleg îi cere ajutorul. Marcel Vela a cerut detalii, iar cel care a reușit să preia contul lui Doru Cozma, șeful ANAF Caraș-Severin, cel mai probabil din greșeală, a trimis și numele titularului de cont, un alt nume pe care fostul ministru nu-l cunoștea. Când și-a dat seama, atacatorul a șters mesajul, continuând însă să fie insistent, cerând chiar și dovada plății.

Marcel Vela, fost ministru al Afacerilor Interne: Mi s-a părut suspect pentru că mai primisem cu ceva timp în urmă două mesaje identice de la doi prieteni, având această experiență anterioară vizavi de mesajele pe WhatsApp și confirmarea celor doi prieteni că nu ei au transmis mesajul, am sesizat poliția, oferindu-le și titularul și numărul de cont. Am înțeles că a fost găsit cel care înșela lumea prin această metodă. În contul respectivului individ, e o femeie am înțeles, s-au găsit sume importante de bani.

Potrivit Directoratului Național de Securitate Cibernetică, de la începutul anului au fost înregistrate aproape 700 de cazuri de compromitere și tentative de compromitere a unui cont.

Anca Isac, expert comunicare DNSC: Cum funcționează acest tip de fraudă? Persoana primește un mesaj suspect pentru a accesa un link, iar după accesarea linkului și introducerea anumitor date personale este încurajată de către atacatori să ofere codul primit prin SMS. După acest pas atacatorii preiau practic accesul la contul persoanei și pot trimite cereri către rude din agenda persoanei respective.

Specialiștii recomandă activarea autentificării în doi pași pentru aplicațiile de mesagerie. În plus, dacă cineva vă cere bani, încercați să vorbiți cu persoana respectivă ca să vă asigurați că nu este vorba de o escrocherie.