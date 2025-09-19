O femeie care dădea foc unor cauciucuri la marginea Bacăului a primit o amendă uriașă

Stiri Sociale
19-09-2025 | 07:09
deseuri arse

30.000 de lei - e amenda primită de o femeie de 30 de ani din Bacău, care a incendiat deșeuri la marginea orașului.

 

autor
Daniel Moldovan

A fost prinsă de jandarmi, în timp ce dădea foc unor cauciucuri și mai multor gunoaie.

Fumul gros și negru, care a fost vizibil de la distanță, a alertat autoritățile. Femeia trăiește într-un cartier de locuințe sociale și rămâne de văzut cum poate achita amenda uriașă.

Mii de tone de „haine second-hand” din import ajung pe câmpurile din România. Autoritățile pregătesc reglementări noi

Sursa: Pro TV

Etichete: Bacau, amendă, deseuri, incendieri,

Dată publicare: 19-09-2025 07:09

