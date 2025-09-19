O femeie care dădea foc unor cauciucuri la marginea Bacăului a primit o amendă uriașă
30.000 de lei - e amenda primită de o femeie de 30 de ani din Bacău, care a incendiat deșeuri la marginea orașului.
A fost prinsă de jandarmi, în timp ce dădea foc unor cauciucuri și mai multor gunoaie.
Fumul gros și negru, care a fost vizibil de la distanță, a alertat autoritățile. Femeia trăiește într-un cartier de locuințe sociale și rămâne de văzut cum poate achita amenda uriașă.
Sursa: Pro TV
Etichete: Bacau, amendă, deseuri, incendieri,
Dată publicare:
19-09-2025 07:09