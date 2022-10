Ministrul Mediului: Pe plajele noi nu se vor construi beach-baruri, aşa cum s-a construit pe o plajă finalizată

Soluţiile vor fi luate pe perioade scurte, până când în cazul acestor noi porţiuni de plajă se vor parcurge toate etapele legale, potrivit News.ro.

Tanczos Barna a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa, că, până situaţia plajelor noi va fi reglementată, vor fi găsite soluţii tranzitorii.

”Am spus că suntem într-o perioadă complicată din punctul de vedere al administrării acestor plaje pentru că sunt şantiere în lucru, pentru că sunt lucrări de construcţii care trebuie să respecte anumite proceduri, pentru că vom crea porţiuni uriaşe de plajă noi care trebuie să treacă prin toate procedurile de ridicare topo, intabulare, amenajare din punct de vedere urbanistic, reglementare din punct de vedere urbanistic şi apoi de contractare pentru a fi exploatate în interes turistic. Şi anul trecut şi anul acesta am căutat şi am şi găsit soluţii tranzitorii. Până când aceste lucrări nu vor fi finalizate, până când vom parcurge toate etapele menţionate, până când vor fi intabulate şi reglementate prin PUZ-uri, până atunci vorbim şi vom vorbi de o perioadă tranzitorie, indiferent cine este ministru, indiferent cine este primar”, a explicat ministrul Mediului.

El a precizat că anul trecut s-a reuşit găsirea unei soluţii de compromis în ceea ce priveşte plajele.

“În această perioadă trebuie găsite soluţii tranzitorii. Ele anul trecut au fost găsite printr-o soluţie de compromis, pentru că anul trecut am vorbit de şantier în lucru, anul acesta deja aveam plajele intabulate, am găsit o soluţie de compromis prin ordonanţă de urgenţă şi pentru anul viitor vom reglementa, de asemenea, sau pentru anii viitori, doi, trei ani, vom reglementa prin OUG modalitatea prin care aceste porţiuni de plaje pot fi exploatate. Aţi văzut la noile lucrări care sunt acum în desfăşurare s-a rezolvat şi problema nisipului. A fost o chestiune tehnică, în care nu am mai putut interveni în 2021, când am venit la minister, dar de data aceasta la noile lucrări s-au căutat soluţii mai bune de material disponibil pentru realizarea lucrărilor”, a arătat Tanczos Barna.

El a fost întrebat care este soluţia concretă pentru reglementarea plajelor anul viitor.

“Legal, construcţiile noi nu se pot realiza dacă nu există PUZ. Măsurile tranzitorii pot prevedea excepţii de la regula de bază. Suntem în octombrie, am stabilit cu domnul Cadariu că nu mai aşteptăm până în martie să reglementăm înainte de începerea sezonului cu câteva săptămâni, avem la dispoziţie câteva luni ca să discutăm cu autorităţile locale, cu Ministerul Turismului, cu operatorii şi cu specialiştii de la ANAR unele soluţii tranzitorii. Cu siguranţă nu se vor construi beach-baruri, aşa cum s-a construit pe o plajă deja finalizată, amenajată din punct de vedere urbanistic şi cu reglementări. Soluţii vor fi de moment, pe perioade scurte, şi inclusiv operatorii vor trebui să înţeleagă că se fac altfel planurile de afaceri pe un an sau pe doi ani şi altfel când vor avea la dispoziţie un contract pe zece ani. Contractele expirate sunt o problemă juridică. Ele trebuie să vedem dacă pot fi, într-un fel sau altul, prelungite. Juriştii spun că un contract expirat nu poate fi prelungit. Dacă rămâne această variantă, pentru porţiunile de plajă unde contractele au expirat trebuie găsită o procedură scurtă de închiriere pe termen scurt”, a transmis ministrul Mediului.

Întrebat dacă aceste soluţii tranzitorii nu vor genera haos, Tanczos Barna a răspuns: “Soluţii vor fi pe un an, doi ani, în funcţie de plajă, în funcţie de zona care s-a finalizat sau încă este în curs de amenajare sau în curs de realizare şi nu vor genera haos. Nu a fost simplu, dar soluţia s-a găsit şi anul trecut. Nu a fost simplu, dar soluţia am găsit-o şi anul acesta. Fericită şi perfectă nu o să fie. Cu siguranţă nu o să le placă şi nu o să fie la fel sau nici nu vreau să fie la fel cum a fost, pentru că în ciuda existenţei contractelor au fost foarte multe construcţii ilegale pe plajă. Măsurile trebuiau luate şi acum cinci ani şi acum zece ani şi acum trei, patru ani. Soluţiile vor fi tranzitorii, pe termen scurt, până la finalizarea acestor proiecte şi cu siguranţă nu va fi haos”.

Ministrul Mediului a precizat că unele dintre măsurile aplicate în acest an ar putea fi valabile şi pentru 2023.

“Exemplul cel mai apropiat este cel care s-a găsit anul acesta. S-a găsit soluţia amendării contractului pe baza unei ordonanţe de urgenţă, s-a găsit soluţia mutării şezlongurilor lângă apă, s-a găsit soluţia acoperirii cu contract a suprafeţelor noi create la un preţ rezonabil, conform OUG. Soluţiile acestea pot fi aplicate şi anul viitor, dar anul viitor trebuie să mai rezolvăm eventualele construcţii temporare care să suplinească lipsa de beach-baruri amenajate pe termen, va trebuie să găsim soluţia pentru şantierele care o să fie finalizate, dar nu o să avem recepţia, cum a fost şi anul trecut”, a mai afirmat Tanczos Barna.

viewscnt

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 18-10-2022 13:18