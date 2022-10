Ministrul Mediului: Asaltul asupra plajelor sălbatice trebuie prevenit. Nu le putem transforma în Mamaia

Cine doreşte litoral gen Mamaia sau Eforie trebuie să vină aici ca turist, cine vrea o altă plajă trebuie să vină, dar acolo să respecte alte reguli”, susţine el, potrivit News.ro.

Tanczos Barna a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă susţinută la Constanţa, despre plajele de la Corbu şi Vadu, aflate în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, dacă ia în considerare o modificare a legii rezervaţiei în condiţiile în care un podeţ nu va fi reparat din cauza acestei legi.

”Reglementările actuale oferă suficientă flexibilitate pentru realizarea investiţiilor în zona de dezvoltare durabilă. Procedurile câteodată sunt complicate, există şi blocaje, ştim, dar inclusiv problema cu podeţul a fost discutată şi din câte ştiu s-a şi rezolvat la nivelul ministerului, prin asigurarea asistenţei pentru ARBDD. Soarta plajelor din rezervaţie, la fel. Am discutat şi astăzi despre această problemă, am stabilit că săptămâna viitoare vor veni hotelierii sau cei care oferă servicii turistice în Deltă pentru o discuţie la minister să discutăm despre taxa de acces, despre majorarea taxelor şi despre modul în care se pot administra plajele acolo. Dânşii reclamă faptul că ARBDD nu are suficientă capacitate instituţională să administreze plajele aşa cum o face ABADL în zona Constanţa sau în restul litoralului. Săptămâna viitoare vom mai avea o discuţie, să văd exact care este problema dânşilor cu taxele, care este soluţia pentru administrarea mai bună a plajelor”, a afirmat ministrul Mediului.

El a precizat că ”asaltul” asupra plajelor sălbatice trebuie prevenit.

“Clar, acolo este nevoie de suplimentare de personal în perioada sezonului pentru a asigura un control suficient de riguros, personal care să ofere o administrare durabilă a plajelor sălbatice. Asaltul acela trebuie prevenit, trebuie implementate măsuri prin care protejăm măcar în zona ARBDD plajele sălbatice. Nu le putem transforma în Mamaia, nu le putem transforma în litoralul care este în partea de sud. Cine doreşte litoral gen Mamaia sau Eforie trebuie să vină aici ca turist, cine vrea o altă plajă trebuie să vină, dar acolo să respecte alte regul”, a transmis ministrul Mediului.

El a menţionat că Delta Dunării trebuie să fie o destinaţie turistică aparte.

“Am vorbit despre majorarea taxelor. Cei din domeniul turismului au reclamat că nu au fost consultaţi. Vreau să văd săptămâna viitoare dacă este adevărat. Conform informaţiilor mele, au existat consultări, probabil nu cu toată lumea sau nu cu persoane care au fost astăzi de faţă pentru că au spus că ei nu au fost consultaţi în momentul în care s-a decis această majorare a taxelor. Delta Dunării trebuie să fie o destinaţie turistică aparte. Delta Dunării trebuie să fie o destinaţie turistică unde, în momentul în care intri, conştientizezi că nu eşti în pădurea din Sâncrăieni. Când te duci în Pădurea Letea trebuie să respecţi acele valori de acolo”, a mai afirmat Tanczos Barna.

Sursa: News.ro
Dată publicare: 18-10-2022 13:09