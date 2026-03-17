Câteva sute de salariaţi ai Complexului Energetic Oltenia participă, marţi după-amiază, pentru a doua zi consecutiv, la o acţiune de protest în faţa sediului companiei din municipiul Târgu Jiu.

Oamenii reclamă că, de la 1 aprilie, unora dintre ei le expiră contractele de muncă încheiate pe durată determinată, iar din luna mai un nou val de angajaţi ai complexului ar urma să rămână fără locuri de muncă. Ei cer ca aceste contracte să fie prelungite, spunând că au familii şi copii de întreţinut.

Luni, minerii şi energeticienii au protestat din nou, pe străzile din Târgu Jiu, ei rămânând în stradă timp de câteva ore.

La ora transmiterii acestei ştiri, manifestanţii au blocat zona bulevardului Republicii din municipiu.

Reprezentanţii Complexului Energetic Oltenia transmit, marţi, într-un comunicat de presă, că societatea a iniţiat procedura de negociere colectivă în conformitate cu prevederile Legii nr. 367/2022 privind dialogul social, cu cel puţin 60 de zile înainte de expirarea Contractului Colectiv de Muncă 2024-2026, prima şedinţă de negociere având loc în 11 martie 2026, potrivit News.ro.

”În cadrul acestei şedinţe, conducerea societăţii a informat partenerii sociali cu privire la existenţa unor limitări de natură legală şi bugetară, care împiedică, în prezent, derularea efectivă a negocierilor. Aceste limitări sunt generate de faptul că bugetul de venituri şi cheltuieli al societăţii nu este încă aprobat, condiţie esenţială pentru fundamentarea oricăror angajamente de natură salarială. După aprobarea bugetului de stat al României, va fi supus aprobării şi bugetul Societăţii Complexul Energetic Oltenia S.A., etapă necesară pentru finalizarea negocierilor colective. Subliniem că aceasta reprezintă singurul impediment obiectiv care a determinat, până în prezent, nefinalizarea negocierilor cu reprezentanţii administraţiei şi ai federaţiilor sindicale reprezentative, care participă la procesul de negociere în baza mandatelor acordate de organizaţiile sindicale legal constituite la nivelul societăţii”, se arată în document.

Compania precizează, de asemenea, că există un plan de restructurare modificat care a fost pre-notificat Comisiei Europene în luna septembrie a anului trecut şi notificat oficial în luna decembrie 2025, plan potrivit căruia numărul mediu de angajaţi prevăzut pentru perioada 2026-2029 rămâne constant, nefiind incluse măsuri de concediere colectivă.