Principalele resurse de energie primară, în perioada 1 ianuarie -31 august 2026, au totalizat 20938,4 mii tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 1412,8 mii tep faţă de perioada similară din 2025, scrie News.ro. Producţia internă a fost mai mică cu 4,2%, faţă de 2025, iar importul s-a redus cu 8,4%. În acelaşi timp, consumul de energie electrică al populaţiei a scăzut cu 11,3%.

„În perioada 1.I-31.VIII.2026, resursele de energie primară au scăzut cu 6,3%, iar cele de energie electrică au crescut cu 0,5%, faţă de perioada 1.I-31.VIII.2025. Principalele resurse de energie primară, în perioada 1.I-31.VIII.2026, au totalizat 20938,4 mii tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 1412,8 mii tep faţă de perioada 1.I-31.VIII.2025. Producţia internă a însumat 10498,9 mii tep, în scădere cu 458,3 mii tep (-4,2%) faţă de perioada 1.I-31.VIII.2025, iar importul a fost de 10439,5 mii tep, în scădere cu 954,5 mii tep (-8,4%)”, arată, joi, INS, într-un comunicat de presă.

Astfel, în primele opt luni din 2026, resursele de energie electrică au fost de 46164,2 milioane kWh, în creştere cu 221,2 milioane kWh faţă de perioada 1.I-31.VIII.2025, în condiţiile în care producţia din termocentrale a fost de 10338,2 milioane kWh, în scădere cu 556,3 milioane kWh (5,1%).

Consumul total de energie electrică, mai mic cu 4% față de anul trecut

În acelaşi timp, producţia din hidrocentrale a fost de 9174,4 milioane kWh, în creştere cu 1091,8 milioane kWh (13,5%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 5558,0 milioane kWh, în scădere cu 1525,8 milioane kWh (21,5%).

Producţia din centralele electrice eoliene, în perioada 1.I-31.VIII.2026, a fost de 4102,7 milioane kWh, în creştere cu 338,2 milioane kWh faţă de perioada 1.I-31.VIII.2025, iar energia solară produsă în instalaţii fotovoltaice în această perioadă a fost de 5168,3 milioane kWh, mai mult cu 1673,7 milioane kWh faţă de aceeaşi perioadă.

INS precizează că consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 32023,3 milioane kWh, cu 4,0% mai mic faţă de perioada 1.I-31.VIII.2025, în timp ce consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1,6%, iluminatul public s-a redus cu 14,2%, iar consumul populaţiei a scăzut cu 11,3%.

Exportul de energie electrică a fost de 10514,0 milioane kWh, în creştere cu 1160,8 milioane kWh, iar consumul propriu tehnologic în reţele şi staţii a fost de 3626,9 milioane kWh, în creştere cu 388,4 milioane kWh, potrivit datelor INS.