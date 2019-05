Meseria unei tinere care a mers la raliul femeilor: Vreau să-i domonstrez iubitului că sunt mai tare

Pro TV

Zeci de femei din toată ţara, pasionate de automobilism, s-au întrecut la raliul naţional al femeilor, organizat în cetatea din Alba Iulia.

Ele au dovedit că eleganța face casă bună cu măiestria la volan. S-au aşezat la linia de start şi au arătat că stăpânesc maşinile personale la fel de bine ca piloţii de curse. Iar bărbaţii veniţi la spectacolul automobilistic le-au încurajat sincer.

Cu maşinile pregătite pentru traseul amenajat în formatul super-specialelor de raliu, cele 60 de participante au turat motoarele la maximum. Adriana este din Alba Iulia şi marturieste că îi place viteza.

Adriana Dan, concurentă Alba Iulia: ”Emoţiile extraordinare sunt în momemntul în care se dă startul, pur şi simplu este ceva ce nu am trăit niciodată, apoi este adrenalina care te face să uiţi orice emoţie şi mergi cât de tare poţi".



O tânără din Covasna este poliţistă şi este prima dată când participă la o astfel de competiţie.



Cristiana Danci, concurentă: ”Vreau doar să îi demonstrez iubitului meu că sunt mai tare ca el. Am furat casca şi sper să fiu în siguranţă, să fie doar de decor. Amândouă suntem poliţiste, dar noi în trafic suntem cuminți."



Codruța, de profesie avocat, a vrut să îşi testeze abilităţile de şoferiţă într-un cadru organizat.



Codruta Şuteu, concurentă Alba Iulia: ”Întotdeauna am fost tentată să îmi testez limitele să văd ce îndemânări am şi să văd ce pot să fac. Îmi plac şi maşinile".



Traseul lung de 3 km a fost amenajat în cetatea Alba Carolina, iar participantele nu au avut voie să vină cu maşini modificate.

Laura Savu, organizator Women Rally: ”Am făcut karting în copilărie 10 ani de zile, apoi l-am cunoscut pe soţul meu pilot de raliuri şi m-am gândit că şi doamnele merită aşa ceva. Traseul este un circuit închis cu câteva viraje contracronometru."

La fel de încântaţi au fost bărbaţii care le-au urmărit cu mare atenţie de pe margine.



”Femeile apoape că sunt mai bune ca şi noi ca şi piloţi, au mare curaj", spune un bărbat.



Cele mai rapide concurente au fost premiate.

