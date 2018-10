Legendara CC-Catch concertează la Cluj. Mesajul transmis românilor de artistă

Se anunţă o sâmbătă plină de nostalgie pentru pasionaţii de muzică retro.

Petrecăreţii care vor să retrăiască farmecul deceniilor trecute sunt aşteptaţi la Sala Polivalentă din Cluj, unde va concerta inclusiv legendara CC-Catch.

Artistă le-a transmis şi un mesaj fanilor din România pe pagina ei de Facebook: "Salut. Sunt CC Catch. Abia aştept să vă văd la cea mai mare petrecere retro din România, We Love Retro. Ne vom distra. Cumpăraţi bilete şi ne vedem la We Love Retro. Vă salut cu multă dragoste"

"I Can Lose My Heart Tonight" sau "Cause You Are Young" sunt doar două dintre hiturile care se vor auzi live sâmbătă seara în Sala Polivalenta din Cluj. Acolo mii de clujeni sunt aşteptaţi la cel mai mare eveniment dedicat muzicii retro din ţară,

Din lista invitaţilor nu vor lipsi nici cei de la East 17, băieţii răi ai anilor '90, care promit să-i cucerească pe fani cu mişcările de dans care i-au făcut celebri.

În Cluj mai sunt aşteptaţi şi N&D, Brooklyn Bounce DJ şi N-Trance. Organizatorii vor să adune laolaltă toate generaţiile şi le-au pregătit fanilor retro un decor inedit.

Organizator: "Cu amenajări specifice, casete, toate jocurile de lumini care erau în anii 90, plus noua tehnologie pe care le adaptăm pentru sâmbătă. Acum vedeţi în cluburi se organizează retro party-uri care sunt foarte la modă şi ne bucurăm că am putut să contribuim să relansăm un gen muzical care la un moment dat era uitat."

Trupele vor da startul petrecerii începând cu ora 21:00 şi, dacă încă nu aţi apucat să vă luaţi bilet, aflaţi că preţul variază între 110 şi 160 de lei.

