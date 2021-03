La doar 1 an și jumătate, Fabian are o formă agresivă de cancer. Tratamentul care îi poate salva viața costă 500.000 de euro

Un băiețel de un an jumătate din Cluj-Napoca are nevoie urgentă de ajutor pentru a învinge o boală cruntă. În urmă cu trei săptămâni, Fabian a fost diagnosticat cu o formă agresivă de cancer și de atunci a rămas sub supravegherea medicilor.

O rază de speranță a apărut de la o clinică din Franța, însă tratamentul intensiv se ridică la aproape 500.000 de euro - o sumă colosală pentru întreaga familie.

Fericirea primului copil din familie a fost umbrită rapid de o veste cruntă. După un control medical, părinții au aflat că micuțul suferă de cancer cu metastaze, într-o formă galopantă.

De atunci, Fabian a rămas în spital alături de mamă, care în prezent este și însărcinată cu al doilea copil. Deși fiecare zi este cruntă, aceasta rezistă eroic și speră la o minune.

Andreea Bârlea, mama lui Fabian: ”Era senzația asta, că te trezești în timpul nopții sau în timpul zilei și speri că e doar un coșmar, că ai visat urât și că o să te trezești. Tot am sperat că o să fie ok. Ne-au spus din start că prezumția e de neuroblastom, după ce am făcut RMN ni s-a spus că e 4, și nu doar că e 4, e 4 cu o genă agresivă, care e rară”.

Acum, micuțul face chimioterapie la Spitalul de Oncologie din Cluj-Napoca. În tot acest timp, părinții au reușit să găsească o soluție pentru tratament în Paris. Însă costurile ajung până la jumătate de milion de euro.

”Este o situație gravă și urgentă”

Ștefan Bârlea, tatăl lui Fabian: ”Am luat legătura cu foarte mulți părinți care au fost în aceeași situație cu copii lor, am luat legătura cu foarte mulți medici care să ne zică despre boala respectivă, chiar dacă știam, am vrut și a doua sau a treia opinie, am încercat să ne organizăm cu cât mai multe informații în legătură cu plecarea lui în afară, la o clinică din străinătate. Am fost sfătuiți să plecăm în străinătate deoarece în România anumite tratamente pentru această boală nu se pot face în mod corespunzător”.

Acum părinții lui se luptă să strângă banii necesari. Mai mulți oameni i-au sărit în ajutor după ce au aflat de cazul lui Fabian de pe rețelele de socializare. Până acum s-au strâns însă doar 90.000 de euro.

Ștefan Bârlea: ”Evoluează foarte rapid, este de stadiul 4 și pe lângă asta este o formă foarte agresivă a bolii și tocmai ăsta e unul dintre motive pentru care nu poate fi tratat la timp în România. Este o situație gravă și urgentă”.

Cum timpul nu este de partea micuțului, orice sprijin este binevenit. Detalii privind numerele de cont le puteți găsi pe site-ul Știrile ProTV.