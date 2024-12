Reprezentanții TikTok au dat răspunsuri evazive în Parlamentul European la acuzația de influențare a alegerilor din România

Europarlamentarii au pus întrebări despre implicarea rețelei în alegerile din România și i-au acuzat că au permis postări electorale plătite, deși încalcă legislația.

Cei de la TikTok au negat că ar fi favorizat vreun candidat, însă răspunsurile lor vagi au stârnit nemulțumiri.

Lista de europarlamentari care au pus întrebări cu privire la alegerile din România a fost lungă. Cei mai mulți și-au exprimat îngrijorarea că TikTok ar fi permis intenționat conținut politic fără să fie marcat ca atare.

Adina Vălean, europarlamentar: ”Autoritatea electorală română a notificat oficial TikTok despre conținut ilegal și a cerut platformei să ia măsuri. Întrebarea e ce a făcut concret TikTok după aceste notificări oficiale și după toate informațiile publică apărute în media?”.

Kamila Gasiuk-Pihowicz, europarlamentar: ”Este un candidat care consideră că salvarea vine din înțelepciunea rusească. Aceste mesaje au fost răspândite prin, și bine coordonate, o companie care a țintit tinerii de pe TikTok. TikTok a permis clipuri ale candidatului și ale influencerilor care l-au susținut să ajungă virale, în timp ce nu le-a marcat ca fiind conținut politic”.

Pierre Jouvet, membru al Parlamentului European: ”Când vorbim de rețele sociale, vorbim evident despre finanțe și foarte mulți bani, cine e în spate, cine a plătit, care e mâna invizibilă din spatele acestor rețele sociale și în special TikTok, care vine să influențeze cursul nostru democratic”.

Reprezentanții companiei au negat însă că rețeaua ar fi avut vreo implicare în campanie, invocând regulile generale de pe platformă.

Caroline Greer, Public Policy Director la TikTok: ”Cât despre publicitate politică și influenceri, este deja de mult timp regula de a nu permite reclamă politică plătită și asta include conținut politic marcat. Situația în care un influencer ar fi acceptat plată pentru a promova conținut politic, asta ar fi împotriva regulilor noastre”.

Brie Pegum, Global Head of Product for Authenticity & Transparency de la TikTok: ”Din septembrie până ieri, am șters peste 66.000 de conturi false în România de pe platformă, am șters 7 milioane de aprecieri false și 10 milioane de urmăritori falși”.

Europarlamentarii și-au arătat însă nemulțumirea față de răspunsurile evazive.

Kim Van Sparrrentak, membru al Parlamentului European: „TikTok, cum puteți sta aici și să vă prefaceți că vă pasă de integritatea alegerilor și să vă lasați platforma să fie folosită pentru a influența și că nu ați lăsate mesaje de ură să fie răspândite, care au amplificat mesajele unui candidat pro-rus?”.

Dan Nica, europarlamentar: ”Dispreț, dispreț și niciun răspuns. Pentru toți cei care sunt aici, nu este posibil ca toți competitorii electorali dintr-o țară să aibă flag la TikTok, unul nu, ca unul să poată să facă ce vrea el. Noi nu facem publicitate electorală pe TikTok. Păi, uitați-vă la rapoarte, am pozele care au fost trimise. Cine a dat acești bani? Asta este întrebarea pe care o pun eu aici, pentru că dacă s-au dat bani și vorbim de interferențe străine pentru încălcarea directivei serviciilor digitale, trebuie să știm acest lucru”.

Pentru că nu au primit răspunsuri clare la întrebări, parlamentarii Renew i-au cerut președintei Roberta Metsola audierea directorului general al TikTok.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: