Îngrijorări tot mai mari și semnale de alarmă în România după declarațiile lui Georgescu. Dobânzile românilor cresc deja

Îngrijorările sunt din ce în ce mai mari, iar semnale de alarmă vin de pe bursă ori de la investitori, care au început să bată în retragere.

Costurile la care statul se împrumută au crescut deja pentru că țara noastră este percepută acum ca fiind mai riscantă. Și oamenii vor plăti rate mai mari la credite, din cauza creșterii dobânzilor.

Au fost scăderi puternice la Bursa de Valori București, unde sunt tranzacționate, de exemplu, acțiuni la companii în care investesc și fondurile de pensii Pilon 2, cele la care contribuie obligatoriu 8 milioane de angajați. Bursa a deschis marți în scădere, la fel ca în prima zi după primul tur de la prezidențiale.

Adrian Codîrlașu, președinte asociație analiști financiari: ”Ne costă foarte mult, putem să ne uităm cât bani s-au pierdut pe bursă, fondurile de pensii au pierdut în perioada asta 2 miliarde de lei, banii contributorilor. De ce? Pentru că activele românești s-au depreciat pentru că investitorii ies de pe activele românești. Clar se văd retrageri ale investitorilor și locali și străini din România, este o incertitudine ridicată, dobânzile de pe piață au crescut, dobânzile pe termen scurt la leu de pe piață au crescut, se vede cumva o atașare a primei de risc mai ridicată pentru România”.

Nu numai statul se împrumută mai scump, ci și populația. Indicatorii în funcție de care se calculează dobânzile pentru credite, IRCC și ROBOR, au înregistrat recent un nou salt, ajungând aproape de 6%.

Expert: ”Ne împușcăm singuri în picior”

Între timp, deja sunt înțelegeri comerciale, de ordinul a sute de milioane de euro, care nu au mai fost încheiate.

Răzvan Nicolescu, expert în energie, fost ministru: ”Din păcate, le-au amânat, le-au amânat pentru începutul anului viitor. Ne împușcăm singuri în picior, în loc să ne facem bine și să creștem gradul de bunăstare în fiecare casă- dacă economia merge bine, sunt mai multe taxe colectate, acum ne trezim că vorbim despre daci și legionari, am citit programul dlui Georgescu, nu am văzut nicio soluție, am văzut numai sloganuri și prostii. Printre lucrurile serioase ne spune că vom trece la comunism și la naționalizări și la redistribuiri de active, păi cum investitorii să mai vină în România, românii se gândesc să plece din România”.

Politico, socotită de experții Uniunii Europene cea mai influentă publicație cu privire la afacerile politice europene, titrează: "Trump de România a pus ochii pe companiile private".

Candidatul la prezidențiale are o viziune naționalistă asupra economiei, notează jurnaliștii, după ce, într-un interviu, Călin Georgescu și-a exprimat criticile cu privire la privatizări și la marile companii, multinaționale, în campania sa.

"Ostilitatea sa față de investitorii de pe piața unică europeană ar putea alarma Bruxelles-ul, ca să nu mai vorbim de faptul că ar putea fi ca un pumn în stomac dat economiei românești", scrie Politico.

România ar putea ajunge să nu se mai poată împrumuta

Specialiștii spun că următoarele două luni sunt decisive, pentru că investitorii -români și străini- așteaptă un semnal de la noul guvern că lucrurile vor reveni la normal, după tulburările de pe plan politic.

Alex Milcev, Ernst&Young: ”Trebuie asigurate instituțiile financiare internaționale, agențiile de rating, foarte important, care se uită acum atent la ce se întâmplă în România și sigur că nimeni nu se gândește să crească ratingul României în sus, se gândesc la un eventual downgrading, trebuie să evităm acest lucru”.

Retrogradarea României ar face ca țara noastră s[ se împrumute și mai scump decât acum, când oricum plătește printre cele mai ridicate dobânzi din Europa.

Cu asemenea costuri, țara noastră ar putea chiar să nu se mai poată împrumuta deloc, ceea ce ar declanșa un haos, spun economiștii.

