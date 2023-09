Italienii angajează la negru badantele românce, din cauza taxelor tot mari. Cum vrea statul să le aducă înapoi

Salariul minim în Italia a crescut de la începutul anului, astfel că au sărit și taxele pentru angajatori. Astfel, familiile care au nevoie de îngrijitoare la domiciliu preferă să le angajeze fără contract de muncă. O badantă are salariul de pornire de aproape 800 de euro.

Însă pentru un salariu net de 1.200 de euro, taxele trec de 40 la sută, în funcție de zilele lucrătoare ori de zona de reședință.

Radu Nicolae, președintele unei asociații a românilor din Italia: „Când vorbim de salariile îngrijitoarelor, nu ne referim doar la salariul acestei doamne, ne gândim și la contribuții. Nu trebuie să uităm că în Italia se plătesc 14 salarii anual, deci în luna decembrie există al 13-lea salariu și, în fiecare an, o îngrijitoare are un salariu pus de-o parte la final va avea un salariu pe an, la lichidare. Am foarte multe plângeri la asociație, dacă cer să li se faca un contract, foarte multe sunt date afară”.

Statul decontează îngrijirea bătrânilor doar în situația în care aceștia sunt invalizi. În cazul în care acceptă să lucreze fără contract, badantele nu vor avea pensie și nici drepturile unui salariat, cum ar fi asigurarea medicală.

Peste 130.000 de badante românce lucrează în Italia

Irina Gavrilă lucrează în Italia ca badantă de 6 ani. Acum a apelat la o agenție de recrutare din peninsulă, pentru că la început s-a confruntat cu multe situații în care angajatorii au refuzat să-i facă un contract.

Irina Gavrilă, badantă: ”Într-adevăr găsești multe familii care nu vor să îți facă contract, nu vor nimic. Când ești cu agenție și că ești în regulă, îți plătește taxe, îți plătește tot, tot”.

Pe de altă parte, platformele de recrutare de la noi spun că cererea pentru badante în Italia este tot mai mare. Însă nu sunt la fel de multe femei doritoare ca în anii trecuți.

Ana Călugăru, PR manager platformă de recrutare: ”Cei care vor să angajeze candidati pentru aceste poziții au probleme în a-i recruta, odată, și în al doilea rând în a-i reține, pentru că fluctuația de personal, e un job foarte solicitant, care implică aspecte delicate, nu oricine poate să îl facă și nu oricine poate să reziste pe termen lung la o astfel de muncă”.

Potrivit Rador, în Italia lucrează peste 130.000 de îngrijitoare la domiciliu. Ministerul Muncii încearcă să le aducă acasă prin noua lege a asistenței sociale, prin care va fi recunoscut îngrijitorul la domiciliu dacă urmează niște cursuri speciale.

