Badantă româncă, aruncată în stradă de familia la care lucra, chiar în ajun de Anul Nou. Ce ar fi făcut, de fapt, femeia

Cu câteva zile în urmă, o fotografie cu o badantă româncă postată pe Facebook de proprietarul unei agenții de voiaj din Italia a stârnit un val de reacții din partea unor oameni cu suflet.

Femeia care lucra în Alghero, Italia, ar fi rămas pe drumuri chiar în pragul Anului Nou și ar fi fost la un pas să-și petreacă noaptea dintre ani pe stradă, scrie Rotalianul.

Motivul pentru care ea ar fi fost lăsată pe străzi de familia la care lucra a fost expus, inițial, pe Facebook în următorul fel: femeia s-a prezentat la o agenție de voiaj pentru a-și lua un bilet spre România, însă niciun zbor nu era disponibil pentru acea dată. Pentru a-și cumpăra o cameră la un hotel, este nevoie de bani, iar badanta nu dispunea de ei și nici nu cunoștea pe nimeni care să o primească în casă până ar fi plecat în România. Văzând situația ei, proprietarul agenției de voiaj s-a oferit să-i plătească femeii o noapte de cazare, iar conducerea hotelului i-a pus la dispoziție gratis cina și micul dejun.

Între timp, proprietarul care a ajutat-o pe româncă a făcut o postare pe Facebook în care le cerea oamenilor ajutorul.

„Am emis un bilet (de avion – n.r.) pentru o doamnă româncă rămasă pe drumuri. Primul zbor este pe 1 ianuarie și nu are unde să stea, vrea să rămână până la acea dată aici, în frig, în fața agenției. Sunt dispus să o ajut cu bani, cazările pentru Anul Nou sunt pline. Anunțați-mă cine mă poate ajuta, dar, în special, cine o poate ajuta pe ea”, a scris acesta pe Facebook.

După o oră de la publicarea anunțului, proprietarul a revenit cu un alt mesaj, însoțit de o poză cu românca.

„Nu știu ce a făcut atât de rău doamna aceasta pentru a fi dată afară din casă de către patroni (era badanta lor). Cred însă că este nevoie de cruzime ca să lași în frig o femeie până la 1 ianuarie, în mijlocul străzii. În noaptea aceasta va fi găzduită de hotelul Soleado și va primi o pizza caldă și apă (oferite cu amabilitate de hotel). Pentru mâine s-a oferit o doamnă s-o găzduiască. Imaginea este crudă, dar poate va face unele persoane să reflecteze”, a mai scris proprietarul agenției.

Ce ar fi făcut, de fapt, femeia

Însă povestea din spatele fotografiei este cu totul alta. După ce presa din Italia a mediatizat cazul româncei, familia la care lucra femeia a venit cu precizări.

Fiica bătrânei de care avea grijă românca a declarat pentru Agrigento Notizie că femeia ar fi fost dată afară din casă, după ce ar fi furat un lanț de aur și l-ar fi ascuns în grădină, trei saci cu haine de blană, obiecte scumpe și bijuterii din aur, relatează Rotalianul.

„Când a sosit cu noi nu avea aproape nimic în valiză, nici măcar lenjerie intimă. I-am cumpărat noi, inclusiv pijamale și papuci. M-a lovit imediat teatralitatea ei și apoi faptul că nu a vrut să iasă niciodată. Avea două ore libere pe zi, dar dorea să stea mereu în acasă. Și acum îmi explic de ce. (...) De la gâtul mamei lipsea un lanț de aur alb cu o cruce strălucitoare. Nu l-a scos niciodată de la gât, motiv pentru care m-am mirat când nu l-am mai văzut și am întrebat-o pe badantă dacă știe unde este. Nu a putut să-mi dea un răspuns și am rugat-o să-l caute când are timp. O informasem pe îngrijitoare de prezența acestor camere. Și, în mod ciudat, nu au imortalizat-o niciodată în timp ce căuta lănțișorul, așa cum o rugasem. Apoi, în mod ciudat, una dintre aceste camere a încetat să funcționeze. I-am spus că eu cred că ea a furat lănțișorul și deodată a pus mâna pe un cuțit de bucătărie, l-a întors spre ea și a amenințat că se va sinucide. Am sărit să o opresc, iar fata mea a fugit și a sunat la poliție. Am concediat-o imediat, a plecat cu polițiștii”, a declarat fiica bătrânei, pentru Agrigento Notizie.

