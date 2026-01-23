Femeia are 40 de ani, iar în urma scandalului provocat de gelozie, soţul a fost cel care a sunat la 112 pentru a cere ajutor, pentru că a fost bătut.

"Poliţiştii Secţiei 7 Rurale Lipova au fost sesizaţi despre un scandal în familie, în Lipova. Din cercetări, a reieşit că o femeie de 40 de ani, într-o criză de gelozie, şi-ar fi agresat, lovit şi zgâriat soţul. Pe numele femeii a fost emis un ordin de protecţie provizoriu, iar în baza probatoriului administrat, aceasta a fost reţinută pentru 24 de ore", a informat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Arad.

Deşi a fost lovit cu o sucitoare, rănile bărbatului nu au necesitat internare în spital. Cazurile în care femeile agresează fizic bărbaţi sunt rare în judeţul Arad, doar cinci fiind înregistrate pe parcursul anului 2025.

