Dar unii încă mai cred în ele. Acestea sunt concluziile unei cercetări despre modul în care percep masculinitatea tinerii cu vârste între 15 și 29 de ani.

Majoritatea bărbaților tineri nu mai consideră că doar femeia trebuie să stea „la cratiță”. Alex este chiar mândru că se ocupă de treburile casei în timp ce soția lui – Bianca – stă cu bebelușul abia venit pe lume.

„Fac mâncare foarte bună! Calc și pentru mine și pentru ea!” spune el.

65% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani consideră că spălatul rufelor, gătitul și curățenia sunt sarcini pe care trebuie să le preia și ei. La fel trebuie împărțite rolurile și când vine vorba de educația și îngrijirea copiilor.

Bărbați: „De acord, dar nu prea am timp. Adică seara, să zicem, mai ajut la un măturat, dar cam atât.” (...)

„Să se împartă cumva: fata gătește, el spală vasele!”.

Cercetarea realizată la comanda Centrului Filia – organizație nonguvernamentală feministă – arată că echilibrul rolurilor se schimbă când vine vorba de protecție și control în cuplu. 63% dintre bărbații chestionați vor să știe mereu unde și cu cine iese partenera lor. Aproape jumătate consideră că ea nu trebuie „lăsată” singură în oraș, ceea ce, spun specialiștii, este o formă de violență socială.

Andreea Rusu, director executiv Centrul Filia: „A verifica telefonul partenerei, a decide dacă iese cu prietenii – când iese cu prietenii – sunt văzute ca dovezi de afecțiune și de protecție, nu ca semnale de alarmă.”

Comportamentele sexuale ale bărbaților sunt considerate adesea valoroase, în vreme ce, în cazul femeilor, aceleași comportamente sunt sancționate moral. Astfel, un băiat care a avut mai multe relații este considerat „experimentat”, în vreme ce o fată este „ușuratică”.

„Mi se pare că trebuie să fim văzuți în aceeași lumină” spune altcineva

Gabriel Bibire, psiholog: „Încă în România vorbim despre patriarhat – încă nu am reușit să închidem acest capitol. Vorbim de o cultură de sute de ani în care bărbatul a fost într-un mod evident capul familiei – el decidea, el închidea discuțiile.”

Cercetarea a fost realizată pe un eșantion de 1.611 bărbați cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani. Chestionarea s-a făcut prin metoda față în față și a acoperit toate regiunile țării.