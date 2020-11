Experiențele unor români care s-au căsătorit peste hotare. Ce probleme au întâmpinat

Căsătoria pe timp de pandemie poate fi o adevărată provocare, spun îndrăgostiții care au vrut să devină o familie cu acte în regulă și să-și invite familia și prietenii la ziua cea mare.

Sunt cupluri care s-au căsătorit pe plajele din Grecia, în acest an, iar cei mai norocoși și-au programat nunțile în Dubai, Mexic sau Cuba. Însă birocrația de la unele consulate din străinătate le poate strica bucuria mirilor.

Raluca a trăit experienţa dosarului cu şină la consulatul României din Dubai. Pe 3 noiembrie, ea şi iubitul ei au depus online actele în vederea căsătoriei, pe platforma e-consulat.ro.

Au primit pe mail şi o confirmare de înregistrare a căsătoriei pentru data de 22 noiembrie. Când au ajuns însă la consulat, au trăit o experienţă birocratică marca România. Şi au aflat că nu se pot căsători.

Raluca: "Pe e-consulat scrie că e prioritizată depunerea online a actelor şi a cererilor din cauza pandemiei şi ei au zis da, nu se iau în considerare. Avem confirmarea mailului de oficiere. Nu, că ăla se trimite automat, e o greşeală din sistem. Dar zic în astea trei săptămâni cineva a citit aplicaţia? <<Nu, că alea nu se citesc, sunt doar depuse ca să vă avem în baza de date>>. Am venit aici ca să întrebăm şi nu ni s-a dat voie să intrăm. Păi nu intri fără programare făcută pe e-consulat. Am spus am sunat la numerele de telefon nu răspunde nimeni niciodată. Alea nu sunt numerele noastre de telefon nu ştim cine le-a pus acolo. Şi mă refeream la numerele de telefon de pe mae.ro".

Raluca a reluat procedura şi spera ca în curând să se căsătorească.

Sunt însă şi cazuri fericite. Mulţi români au decis uin ultimele luni să devină o familie pe plajele însorite ale Greciei, unde restricţiile impuse de Covid au apărut mai târziu, ca la noi. La 27 de ani, Denisa a devenit soţie, cu acte în regulă, în august, în Creta. Au fost prezenţi doar mirii şi naşii.

Denisa: "A fost amenajat pe o plajă avem o arcadă cu flori şi un voal a fost un ofiţer al stării civile grec şi a durat vrei 15-20 de minunte. A fost mult mai simplu decât căsătoriile în România. Dacă ar fi să aleg da, aş face din nou, chiar pot să spun că mă bucur că am nimerit aşa, că am făcut nunta aşa, restrâns."

Pe Cati, începutul pandemiei a prins-o în vizită la Londra, unde a rămas blocată câteva luni. A fost cu noroc, pentru că şi-a întâlnit viitorul soţ, tot român. S-au întors în ţară, în iulie, unde au vrut să organizeze nuntă.

Vă puteţi uni destinele şi pe iaht, în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale romaneşti. Comandantul ambarcaţiunii este cel care oficiază căsătoria civilă, recunoscută de autorităţile noastre. Aveţi nevoie de aceleaşi acte, ca pe uscat.

Grecia este deocamdată în carantină dar Dubai, Cuba şi Mexic sunt deschise celor care vor să se căsătorească. La ceremoniile de pe plajă pot participa maximum 50 de persoane.

Ioan Selner, organizator nunţi pe plajă: "În aceste ţări noi ne ocupăm de acte pentru cununia civilă, iar mirii vin în ziua nunţii doar să semneze. O astfel de nuntă începe de la 3 mii de euro un cuplu, care înseamnă un cină romantică şi actele pentru cununia civilă."

Pentru fiecare cuplu prezent la ceremonie, organizatorii mai plătesc 400 de euro. La suma totală se adaugă şi cheltuielile cu transportul şi cazarea.

Să ne uităm şi pe cifrele care vin de la Institutul de Statistică. În primele 9 luni ale acestui an, căsătoriile au scăzut cu 40 la sută faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.

De exemplu, în iunie am avut de trei ori mai puţine căsătorii faţă de aceeaşi lună a anului trecut. În septembrie însă, românii au prins curaj şi cifrele aproape că s-au egalat.