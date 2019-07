Elevii care au făcut un clip viral despre ministrul Andronescu: ”Nu a fost o ofensă”

Un videoclip inspirat dintr-o replică nefericită a ministrului Educației Ecaterina Androinescu a ajuns viral pe internet. Compusă de elevii unui liceu din Târgu Frumos, melodia transmite mesajul generației 2000.

Ei sunt elevii care au avut 17 miniștri ai educației în 12 ani de școală și care au avut parte de schimbări majore în învățământ.

În același timp, statisticile arată o realitate care ar trebui să îi pună pe mulți pe gânduri. Trei din cinci copii care au început școala în 2007 nu au luat Bacalaureatul.

"Evaluarea evaluează pe subiectele pe care examenul le presupune în evaluarea respectivă". Exprimarea neinspirată a ministrului educației, Ecaterina Andronescu, a fost sursă de inspirație pentru elevii Liceului Ion Neculce din Târgu Frumos.

Încurajați de dirigintele lor, adolescenții au compus o melodie în care își spun ofurile adunate în cei 12 ani de școală.

Elena Niță, elevă: "Faptul că noi am folosit o frază ei devenită virală, nu a fost o ofensă asupra ei, ci un impuls asupra noastră să vrem să schimbăm ceva. Foarte multă materie inutilă, vreau să ajung la momentul în care la un job să-mi spună hai spune tema și viziunea dintr-un roman obiectiv studiat."

Unii dintre elevii care au participat la videoclip au susținut anul acesta bacalaureatul. Elena a fost admisă la relații internaționale și după ce își va termina studiile vrea să rămână în țară ca să lupte pentru schimbarea sistemului de educație. Același lucru și-l dorește și Mădălina.

Mădălina Lebad, elevă: "Se pune presiune pe elev. Nu suntem lăsăți să ne alegem materiile pe care le vrem și la care avem pasiuni, ne obligă să reținem informația nu să o înțelegem. Noi, generația 2000, am prins schimbări majore în Guvern. Ei au luat decizii, noi am tăcut și am suportat, acum vrem și noi să spunem ceva".

Alex Iordache, elev: "S-au așteptat să ne comportăm că niște roboți, 4 ani și când ei fac o greșeală se așteaptă să-i înțelegem."

Dan Chicoș, profesor liceul Ion Neculce, Târgu Frumos: "Lumea s-a obinsuit cu lasă că merge și așa, mai vine un ministru, pleacă altul. Este un fel de răzbunare pe sistem, un fel de a spune oful unora care au simțit că le-a fost inutil, greoi, obositor. Bacalaureatul înseamnă pentru orice clasa stres. Sunt compleșiți, dar sunt obișnuiți să nu se plângă și foarte mulți ajung să nu mai mănânce, să nu mai doarmă."

După apariția videoclipului, ministrul Educației Ecaterina Andronescu a încercat să își explice exprimarea: "Cred că nu mă puteți acuza că nu știu să vorbesc sau că sunt din categoria celor care nu am învățat la școală. Am învățat și am avut profesori la limba română.... Dar orice profesor este suspus și el...."

Pe internet, melodia elevilor din Târgu Frumos are deja peste 30.000 de vizualizări.