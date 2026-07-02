Două timbre din România au intrat în Cartea Recordurilor. Cum arată excepționalele emisiuni filatelice | FOTO

Două timbre din România, emise de Romfilatelia, au fost desemnate oficial de Cartea Recordurilor drept cel mai lung, respectiv cel mai mic timbru din lume.

Emisiunile filatelice "Sfinţirea Catedralei Naţionale" şi "Federaţia Internaţională de Filatelie, 100 de ani" au fost desemnate recorduri mondiale, fiind atestate oficial de Guinness World Records drept cel mai lung timbru din lume, respectiv cel mai mic timbru. Emisiunea filatelică "Sfinţirea Catedralei Naţionale", realizată de Romfilatelia şi Poşta Română, a fost omologată de Guinness World Records drept cel mai lung timbru din lume.

Potrivit unei postări pe pagina de Facebook a Romfilatelia, piesa centrală a emisiunii este coliţa filatelică ce include un timbru panoramic cu dimensiunile de 252 x 36 mm, considerat cel mai lung timbru din lume, un record mondial dedicat acestui edificiu reprezentativ. ''Mă bucură în mod deosebit faptul că recordul mondial pentru cel mai lung timbru din lume este dedicat consacrării celei mai mari catedrale ortodoxe din lume. Consider că această performanţă reprezintă, înainte de toate, o medalie de onoare pentru România", a declarat directorul general al Romfilatelia, Gabriel Bulumac, potrivit postării. Marca poştală a fost pusă în circulaţie în luna octombrie 2025, cu ocazia sfinţirii lăcaşului de cult.

Cel de-al doilea record mondial se referă la cel mai mic timbru din lume. Romfilatelia a pus în circulaţie, pe 26 februarie, emisiunea filatelică "Federaţia Internaţională de Filatelie - 100 de ani". Recordurile Guiness ”consolidează prestigiul țării noastre în filatelia mondială” Cu această ocazie, celebrul Cap de bour, timbrul care reprezintă fundamentul filateliei româneşti şi una dintre cele mai valoroase emisiuni clasice din lume, a fost reinterpretat şi realizat la dimensiunea de 7,5 x 9 mm, devenind cel mai mic timbru din lume, precizează Romfilatelia.

''Ambele recorduri mondiale sunt atestate oficial de Guinness World Records prin emiterea a două certificate care confirmă aceste performanţe de excepţie. Aceste recorduri reprezintă o nouă recunoaştere a performanţelor obţinute de România şi consolidează prestigiul ţării noastre în filatelia mondială'', mai arată sursa citată.

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