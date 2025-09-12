Doi tineri au blocat traficul în centrul Clujului după ce au început să se bată cu pumnii printre mașini

12-09-2025 | 18:11
Incident violent în centrul Clujului. Doi tineri s-au bătut în trafic, printre mașini, după o ceartă. Un martor a filmat totul, iar imaginile au ajuns rapid pe rețelele sociale.  

În imagini se vede cum unul dintre ei iese din mașină, iar celălalt se năpustește asupra lui cu pumnii. Apoi bătaia continuă printre mașini, chiar sub ochii celorlalți șoferi.

Traficul a fost blocat până când, la un moment dat, un alt șofer intervine și reușește să-i despartă pe cei doi.

În urma imaginilor postat pe rețelele sociale, polițiștii s-au autosesizat și au început verificările pentru a-i identifica pe cei implicați. 

Bătaie în trafic în București. Un șofer a scos o bâtă din portbagaj și l-a atacat pe altul

Sursa: Pro TV

