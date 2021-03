Cristian Tudor Popescu: ”Chiar dacă pui carantină, cel puțin o lună nu vor scădea infectările”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu este de părere că, dacă se va decide carantinarea Bucureștiului, acest lucru nu va presupune și o scădere automată a numărului de cazuri noi.

”Fac o predicție, în situația de față, chiar dacă pui carantina, cel puțin 3 săptămâni, o lună, nu vor scădea infectările, pentru că e valul 3 al pandemiei. Cu măsurile astea poți să speri să o stopezi peste 2-3 săptămâni. Vor crește indiferent de ce se va hotărî mâine.” - a spus gazetarul într-o emisiune la Europa FM, care poate fi urmărită și pe PRO TV PLUS.

Între timp, cel mai important lucru este ca oamenii să se vaccineze anti-COVID, a adăugat gazetarul:

”În tot timpul ăsta cât ne dăm cu toate bărcile și de ceasul morții, sper să meargă vaccinarea. Eu m-am înscris pe 15 martie, la centrul C. I. Parhon, unde am văzut după aceea că e vorba de AstraZeneca, am spus că mă vaccinez cu AstraZeneca. Erau doar 120 de persoane, a trecut o săptămână, n-am primit nimic. Să ne vaccinăm, în rest nu există soluție, faptul că se va ajunge la limită cu paturile ATI este vina autorităților sanitare. Acolo e o problemă mai gravă, problema medicilor, dar sunt soluții și aici. În Grecia au luat medici din privat, ca în stare de asediu, întâi i-au rugat, apoi le-a ordonat statul. Eu nu mă aștept la o îmbunătățire a situației în următoarele săptămâni, vom auzi de morți în continuare, se vor umple ATI-urile, important e să ne vaccinăm. Să mai zic să purtăm mască, să mai zic să nu ne băgăm în turmă, asta nu mai zic pentru că e inutil.” - a mai spus Cristian Tudor Popescu.

