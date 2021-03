CTP, despre cearta dintre Cîțu și Voiculescu: ”Îsi pierd vremea cu ... futilități!”

Gazetarul Cristian Tudor Popescu este de părere că premierul Florin Cîțu și ministrul Sănătății Vlad Voiculescu ”își pierd vremea” atunci când se ceartă din cauza legalității deciziei de publicare a datelor privind testele COVID pe județe.

CTP spune că cei doi oficiali guvernamentali ”își pierd vremea cu tot felul de futilități”

”Autoritățile, unele dintre ele, își pierd vremea cu tot felul de ... futilități. Ce să spun. Se ceartă acum premierul Cîțu cu ministrul Voiculescu pe cine, dacă trebuie niște avize pentru datele care se comunică. Domne, cum e posibil să ajungă în public așa ceva? Asta e problema aici. Ai o problemă, domne, ai primit avizele, dumneata de la ministerul Sănătății, domnul Voiculescu, ca să dai cifrele către public? Dacă se cer acele avize.. Domnul Voiculescu spune că nu e nevoie, că nu se cer, domnul Cîțu trimite Corpul de Control, să verifice la Ministerul Sănătății. De ce este nevoie de această desfășurare de contre sub ochii publicului, care-i interesat acum de câte vaccinuri mai vin în România, când se pot vaccina oamenii. Și, firește, de câți oameni sunt în ATI în suferință și mor acolo. Și ăștia doi se apucă să se contreze public. Nu puteau, domne, să rezolve .. Asta e problema fundamentală în acest Guvern. Nu puteau să rezolve problema la telefon? Domnu Voiculescu, cum e domne, ai avize la chestia aia? Păi n-am. Sau am, dar nu e nevoie. Bine, stai să vedem. Întreb aici pe consilierii mei și ne lămurim la telefon. De ce trebuie să expui publicului așa ceva?” - a declarat gazetarul în emisiunea ”Piața Victoriei” de la Europa FM, difuzată pe PRO TV PLUS.

CTP, despre Cîțu și Voiculescu: ”Pierd cu toții din hârjonelile astea stupide”

De altfel, Cristian Tudor Popescu nu vede niciun câștig politic din această ceartă, nici pentru premierul Cîțu și nici pentru ministrul Voiculescu.

Ba dimpotrivă, gazetarul este de părere că ”pierd cu toții din hârjonelile astea stupide”.

”Dacă vorbim rece acum, calcul real politic de voturi de popularitate, nu câștigă nici unii nici alții. Nici PNL-ul, nici USR-ul, nici Cîțu, nici Voiculescu. Pierd cu toții din hârjonelile astea stupide”.

Cearta dintre cei doi oficiali români a izbucnit după ce premierul Florin Cîţu a anunţat că vor fi făcute verificări dacă Ministerul Sănătăţii a respectat legislaţia atunci când a publicat date referitoare la pandemie, deoarece, în opinia sa, erau necesare mai multe avize.

