Peste 1.300 de cereri de azil au fost depuse în primele nouă luni ale acestui an, cu 48,5% mai multe solicitări faţă de perioada similară a anului trecut, cele mai multe fiind înregistrate pentru cetăţeni proveniţi din Ucraina, Siria, Sudan sau Afganistan, anunţă miercuri Inspectoratul General pentru Imigrări, potrivit Agerpres.

Potrivit IGI, în primele nouă luni ale acestui an au fost înregistrate 1.369 de cereri de azil, ceea ce reprezintă o creştere de 48,5% faţă de perioada similară a anului trecut, când au fost depuse şi înregistrate 922 de astfel de solicitări.

Din punctul de vedere al repartizării pe structuri competente, 46,2% din totalul cererilor de azil (633 în valoare absolută) au fost depuse la structurile Inspectoratului General pentru Imigrări.

Cele mai multe cereri, depuse la București

În acelaşi timp, 52,7% din cereri (reprezentând 721 în valoare absolută) au fost înregistrate la structurile Poliţiei de Frontieră, iar diferenţa de 1,1% (15 cereri) a fost depusă la alte structuri competente.

„În ceea ce priveşte cererile depuse la toate structurile instituţiei noastre, cele mai multe au fost înregistrate la Centrul Regional de Proceduri şi Cazare pentru Solicitanţii de Azil Bucureşti'', informează IGI.

Numărul acestora a fost de 251, reprezentând 39,7% din totalul cererilor depuse la structurile IGI şi 18,3% din numărul cererilor depuse la nivel naţional.

În perioada de referinţă, cele mai multe cereri de azil au fost înregistrate pentru cetăţeni proveniţi din ţări precum Ucraina, Siria, Sudan, Afganistan.