Ce zic vârstnicii de pensiile mărite: ”Mi-am luat o cratiță, o salată și o pâine. Atât”. ”Le mulțumesc, dar nu e suficient”

De la începutul anului, pensiile au fost majorate cu 13,8 procente. Urmează o a doua tranșă, tot în 2024. Același procent de creștere a fost aplicat și pentru alocații.

”Poștaș: 2.131 de lei aveți! Buletinul, talonul – imediat vă dau și bănuții.

Pensionară: Ăia sunt importanți. Ăia sunt cei mai importanți”.

Un plus de numai 200 de lei înseamnă totuși o gură de oxigen pentru Maria Mocanu. Femeia își gestionează cheltuielile la început de an cu mare grijă.

Maria Mocanu: ”Nici nu pot să acopăr tot ce trebuie, întreținerea 6 milioane. Medicamente, lumina care s-a scumpit, și și și.

Reporter: Și cu cei 200 de lei în plus?

Maria Mocanu: Păi, am vreo 50 de lei în plus la impozitul casei, mi-au oprit deja 15 lei și mai rămane vreo 140 de lei”.

În schimb, această doamnă a făcut deja primele cumpărături.

”Pensionară: La mine e ca la bătrânețe, la ăștia bătrâni.

Reporter: Ce ați cumpărat de bani?

Pensionară: O cratiță, o salată pe care o am în frigider și cu o pâine. Atât. Ce să fac”.

Ana Roman: ”Eram cu ei în pat, îi numărăm și îi punem să știu. Fie-mea ia salariu pe 10, lucrează în comerț”.

De la 1 ianuarie, punctul de pensie s-a majorat cu 13,8 la sută. Pensia minimă sau indemnizația socială pentru pensionari a crescut de la 1.125 lei la 1.281 lei.

Este prima majorare promisă de autorități. Următoarea este programată în luna septembrie, în urma recalculării. Din cei 5 milioane de pensionari, jumătate primesc banii în mână de la poștașii care le trec pragul.

”Mihai Teru, poștaș: În jur de 40.

Reporter: Și unde ați fost?

Mihai Teru: În blocul acesta și încă un bloc în care am fost. 40 de pensionari, cu bani cash. Cei care au banii în bancă au fost vreo 40-50 cărora le-am dat talonul de pensie”.

Cornelia Văduva, expert Departamentul Clienți Vânzări Poșta Română: ”Perioada de achitare pentru luna ianuarie este începând de astăzi până pe 17 ianuarie inclusiv. Vor primi pensiile 2,5 milioane de pensionari care primesc banii la domiciliu”.

Cei care au carduri vor vedea banii în cont între 11 și 12 ianuarie.

Pensionară: ”Așteptăm să vină pensiile, pe card intră mai târziu. A venit talonul, am văzut ce mi-au dat. Le mulțumesc, dar nu e suficient”.

Pensionar: ”Ne descurcăm foarte greu, prețurile au luat-o razna”.

Alocațiile mărite urmează să fie plătite din februarie

Și alocațiile de stat pentru 3,6 milioane de copii și adolescenți au crescut, însă urmează să fie plătite din luna februarie.

Potrivit calculelor, alocațiile pentru copiii peste 2 ani și tinerii care sunt la liceu sau la profesională cresc de la 256 la 292 de lei. Iar copiii cu handicap cu vârste de până la 18 ani vor primi un plus de aproape 90 de lei. În ciuda majorărilor, România, alături de Bulgaria, sunt țările cu cele mai mici alocații din Uniune.

De luni, 8 ianuarie, părinții ar fi putea primi de la școală și tichetele educaționale de 500 de lei, acolo unde cardurile au ajuns deja. Sunt bani europeni care au fost acordați și în trecut. Tichetele se pot folosi doar pentru rechizite și îmbrăcăminte pentru școală.

Și tot din această lună, unii români pot obține de la angajatorii lor până la 1.500 de lei deductibili, în limita a 20 la sută din salariul brut, pentru plata creșei sau grădiniței.

