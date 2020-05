Ce se întâmplă cu nunțile planificate anul acesta. Sfaturi din partea organizatorilor

Starea de urgenţă i-a pus la grea încercare şi pe cei care plănuiau să se căsătorească în aceste luni. Mirii s-au văzut nevoiţi să-şi amâne nunţile, evident din motive de siguranţă.

Și organizatorii ori cei care deţin spaţiile unde erau programate petrecerile trebuie să găsească soluţii pentru sutele de evenimente date peste cap. Iar ideile nu lipsesc.

Raluca şi Petre aşteptau cu mari emoţii nunta programată la sfârşitul lunii mai. Raluca îşi cumpărase deja rochia de mireasă, dar o va purta abia anul viitor în mai, pentru că au decis să amâne evenimentul.

Raluca Mureșan: "Nu vrem nunta cu 8 persoane. Am avut discuţii cu localul şi aşteptam din partea lor contractul nou, contractul pentru aceeaşi dată a anului viitor. Am reuşit să vorbim cu ceilalţi frunizori, cu trupa şi am făcut anexa pentru anul viitor, la fel şi fotograful şi celelalte servicii care erau semnate."

Cuplurile s-au adaptat stării de urgenţă şi nunţile au fost amânate pentru anul viitor sau, cu mari speranţe, în toamnă.

Carmen Ioniță, organizator evenimente: "Nimeni nu mai organizează şi nimeni nu mai aşteaptă să organizeze ceva cel puţin până în august, ale mele cel puţin toate sunt toate mutate. Eu am idei pentru mirii de anul ăsta şi le recomand să facă anul ăsta ceremoniile şi şedinţa foto şi să se bucure de emoţie şi petrecerea să fie anul viitor."

Mirii trebuie să fie atenţi când discuta noile contracte.

Alina Roșca, avocat: "Nu este legal să le ceară în plus cât au un contract semnat pe o anumită sumă, contractul trebuie respectat chiar dacă cei de la locaţie trebuie să ia măsuri în plus, să cumpere dezinfectante."

Aşadar şi localurile sunt în căutarea unor soluţii. Radu Gherasim gestionează acum cele 140 de eveneimente programate pentru acest an, multe în aer liber, pentru cele trei locuri pe care le deţine la 40 de kilometri de Bucureşti.

Radu Gherasim, Tree House: "Noi aşteptăm continuu nişte măsuri şi o metodologie pe care o putem implementa."

Organizatorii vorbesc şi despre posibilele scenarii în care nunţile se vor desfăşura în condiţii stricte.

Alin Caraman, organizator evenimente: "În loc să fie 2mp pentru un invitat ar putea fi alocaţi 8mp şi încet să se reducă la 6 mp, 4 mp, 2 mp. O altă regulă care s-ar putea pune e că invitaţii să nu mai fie puşi la mese de 10, 12 persoane."

În tot răul este şi un bine. Organizatorii de nunţi vorbesc şi despre orientarea către evenimentele în aer liber, în pădure, la malul mării, cu mai puţine persoane, care să aibă loc ziua, nu până târziu în noapte. Şi, de ce nu, chiar şi în zilele de vineri. Le numesc nunţi speciale, pentru că vor fi cu siguranţă altfel.

Cei care doresc doresc îşi pot ograniza şi singuri evenimentele cu ajutorul unei platforme care îi pune în legătură cu frunizorii şi le oferă consultanță gratuită.