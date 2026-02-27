Alături de el au ajuns în arestul poliției mama, tatăl său vitreg și mai multi angajați ai localului care au avut un rol într-o afacere de prostituție, droguri și spălare de bani, spun procurorii DIICOT. Hotărâtoare au fost mărturiile victimelor și documentarea pe care ar fi făcut-o în interiorul clubului un investigator sub acoperire. Anchetatorii cer arestarea suspecților.

Au ajuns în arest pentru 24 de ore patronul clubului de noapte, mama lui, tatăl vitreg, dar și opt angajati din același local, care se ocupau de clienți. Cei reținuți sunt acuzați că ar fi obligat zeci de tinere, angajate inițial cu contracte de drept de autor ca dansatoare, să se prostitueze. Una dintre victime a mărturisit că...

”După vreo 2-3 zile de activitate, în care doar am dansat și am consumat alcool, doamnele care se ocupau de fete au început să facă presiuni asupra mea să intru cu clienții în cameră și să nu le fac doar masaj erotic, ci să întrețin relații sexuale cu ei”. (Sursa: DIICOT)

Dansatoarele - susțin procurorii DIICOT - ar fi fost obligate să îi convingă pe clienții care plăteau o taxă de intrare de 300 de lei să le cumpere băuturi, cel puțin patru într-o noapte. În valoare fiecare de 120 de lei.

”Pentru că nu prea întrețineam relații sexuale cu clienții, încercam să compensez prin consumații mai mari. Din acest motiv, beam mai mult alcool. În fiecare seară, erau în jur de 9-10 clienți. Din aceștia, aproximativ 3-4 mergeau și cu mine în cameră”. (Sursa: DIICOT)

În plus, spun procurorii, tinerele ar fi fost obligate să se prostitueze în camerele de la subsolul clubului din centrul Capitalei. O partidă de amor de jumătate de oră costa și 2.500 de lei și doar o parte din bani ar fi rămas la dansatoare.

Patronul spune că nu știe ce se întâmpla în clubul său

Corespondent ProTV: ”Drama dansatoarelor din clubul de noapte ce ar fi fost obligate să se prostitueze a fost necunoscută pentru autorități până acum un an, când una dintre victime s-a decis să facă denunț la DIICOT. Este vorba despre fiica unei grefiere și a unui angajat din Ministerul de Interne care l-a reclamat chiar pe patronul clubului Vlad Marinescu”.

”Din cauza faptului că nu aveam bani, m-am simțit nevoită să mă adaptez situației. Până în momentul respectiv, niciodată nu mai întreținusem relații sexuale contra cost”. (Sursa DIICOT)

Chiar dacă anchetatorii susțin că o mare parte din suma uriașă câștigată de dansatoare ar fi ajuns în conturile sale, Vlad Marinescu spune că nu știa ce se întâmplă în clubul pe care l-ar fi închiriat, mai ales că ar fi petrecut mult timp în Marea Britanie.

Alexandru Enache, avocatul patronului clubului: ”Asta nu e prostituție și nici trafic de persoane”.

Anton Cenușe, avocat: ”Domnul Marinescu respinge categoric toate acuzațiile. Absolut. Mai ales că domnia sa avea calitatea de asociat al unei firme care pur și simplu a închiriat un spațiu”.

Ceilalți inculpați reținuți nu au putut fi contactați pentru a comenta acuzațiile. Procurorii DIICOT au plasat sub control judiciar alți patru angajați ai clubului de noapte. Iar după percheziții au pus sechestre pe bani - peste o jumătate de milion de lei, și pe opt mașini.

În plus, în timpul operațiunii, la unul dintre suspecți a fost descoperit un kilogram de cocaină.