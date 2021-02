Căminul cultural de 8 milioane de lei din Timiș cu scări de granit care duc direct în tavan

Noul cămin cultural din comuna timișeană Dumbrăvița, o investiție de 8 milioane de lei, are scări de granit care duc în tavan, dar nu deține studiu acustic și necesită investiții suplimentare pentru a fi folosit și la altceva în afară de nunți.

Două scări din beton placate cu granit, finisate, cu balustradă, duc direct în tavanul noului cămin cultural din Dumbrăvița, o investiție de 7,8 milioane de lei, a dezvăluit chiar primarul comunei, scrie Timiș Online.

În plus, clădirea nu are studiu acustic realizat și necesită mai multe investiții pentru a putea fi folosită și pentru altceva în afară de nunți.

„Suprafețele sunt foarte mari și sunetului îi trebuie zece secunde să treacă dintr-o parte în alta. Practic, trebuie achiziționate niște lucruri ca să putem să-l folosim în scop cultural. Proiectul nu avea studiu acustic. Va trebui să terminăm clădirea și să vedem cum o adaptăm scopurilor culturale. Am vorbit deja cu specialiști din teatru să vedem ce investiții trebuie astfel încât din punct de vedere acustic să putem să o folosim și pentru altceva decât ca sală de nunți. Va trebui să recepționăm o clădire de 700 de locuri cu scări ce duc în tavan, din păcate”, a declarat primarul Horia Bugarin.

Ce explicații are proiectantul

Proiectantul spune însă că scările duc doar temporar în tavan, pentru că ar fi fost gândită și o terasă circulabilă, dar n-au mai fost bani de ea.

„Scările respective sunt gândite să ducă la o terasă circulabilă care nu a fost realizată în momentul acesta. Fiind făcute monolit, turnate din beton armat, de aceea s-au realizat din faza de execuție a structurii. S-a renunțat la realizarea terasei circulabile, urmând a se realiza în momentul în care situația economică o va impune. Există ieșirea spre terasă, există golul în placă, peste care este pus un acoperiș care poate fi ușor demontat”, au declarat explicat reprezentanții firmei.

Lucrările ar fi trebuit să fie finalizate anul trecut și sunt gata în proporție de 85%.