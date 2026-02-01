Chiar și cei îmbrăcați gros au spus că au înghețat.

În aceste condiții, oamenii fără adăpost rămân cei mai vulnerabili, așa că autoritățile au pornit pe străzi în căutarea lor, pentru a-i duce la căldură.

Frigul din Iași a trecut chiar și prin cele mai groase geci.

Localnic: ”Mi-e foarte foarte frig, a venit dintr-odată tot frigul asta, se simte destul, chiar și prin geaca și prin fular. Mi se pare că nu fac față.”

Localnic: ”E foarte nasol cu frigul. Abia mai rezistăm.”

În astfel de nopți, oamenii fără locuință se află în pericol. Așa că autoritățile locale au pornit pe străzi să-i caute și să-i convingă să meargă la adăpost. 10 oameni au fost de acord să rămână peste noapte în adăpostul public al primăriei.

Marius Benchea, directorul Serviciului Voluntar de Ambulanță: ”Ei sunt receptivi, deja pe parcursul anilor am stabilit o conexiune cu ei și am reușit să le explicăm că vrem să îi ducem într-un loc unde le este mai bine. Unde primesc mâncare, haine curate, au posibilitatea să facă un duș, să se încălzească.”

Aceste acțiuni vor continua, pentru că se anunță alte nopți geroase.

