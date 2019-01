Animalele de companie care au ajuns să facă bani pentru stăpânii lor

Cine spune că pisicile şi căţeii de companie nu participă la bunăstarea familiei se înşeală. În zilele noastre, în care internetul te poate transforma în câteva clipe într-o celebritate, foarte multe animale câştigă bani lunar.

Au conturi pe reţelele de socializare şi foarte mulţi fani, aşa că anumite firme sunt interesate să îşi facă astfel reclamă. Avem câteva exemple de succes, inclusiv în România.

Pufulescu și fratele său Iubirescu sunt printre cei mai populari motani din România. Pe Instagram - unde au cont de 3 ani - 32.000 de utilizatori îi urmăresc zilnic. Pisoii primesc comentarii inclusiv din Columbia, Japonia, Statele Unite sau Indonezia.

Răzvan Barbă, proprietarul pisoilor: "Datorită faptului că aveau fotografii bune şi filmuleţe virale au devenit foarte cunoscuţi culmea, nu în România, ci în străinătate. Strategia mea a fost să postez zilnic, să folosesc hashtaguri şi a contat foarte mult contentul pentru că era de calitate."

Acum motanii testează contracost mâncare sau produse de îngrijire.

Un alt montan vestit pe rețelele sociale este Lentilă. Are 6 ani și este din București. 33.000 de oameni i-au dat like pe Facebook. Pisoiul extrem de simpatic, are strabism, dar tocmai asta i-a asigurat succesul.

Raluca Dascălu, proprietarul Motanului Lentilă: "De când am deschis pagina şi a ajuns la un număr mare de fani şi pentru că are activitate mare pe postari, au fost de-a lungul timpului branduri care au vrut colaborări."

Căţeluşa Nuca este şi ea vedetă pe Instagram, iar anul trecut a fost chiar ambasadorul unui brand din străinătate.

Raluca Ghetea, stăpâna: "Am testat mai multe produse de-a lor şi le-am făcut reclamă la noi pe pagină."

Extrem de populară este şi Poca.

Irina Rusu, stăpâna: "Nu m-am aşteptat că o să prindă şi că oamenii o să fie interesaţi să vadă viaţa unui căţel care nu este de rasă. Scopul a fost să promovez adopţia. Avem colaborări pro-bono cu asociaţii sau cabinete veterinare din Cluj."

Specialiştii în social-media spun că secretul succesului stă în postările zilnice.

Calin Biriș, specialist Social Media: "Dacă vrei să ai o pagină de succes trebuie să postezi dincolo de poze o poveste sau poze făcute din unghiuri diferite."

Animale celebre pe reţelele sociale întâlnim însă în toată lumea. Grumpy The Cat, Monty şi Honey Bee se bucură de notorietate la nivel planetar.

