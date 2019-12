Un tânăr de 18 ani din Bacău a fost ucis după o ieșire la cârciumă

O ceartă între doi prieteni de pahar din judeţul Bacău s-a încheiat cu o crimă. Cei doi s-au cinstit la cârciumă, şi-apoi au continuat petrecerea acasă la unul dintre ei, un bărbat de 31 de ani.

Nu se ştie exact ce s-a întâmplat în casă, dar la un moment dat, gazda a cerut ajutor unui vecin, care l-a găsit înăuntru pe tânărul de 18 ani, într-o baltă de sânge.

Când şi-a sunat vecinul, suspectul i-a spus că tânărul venit în vizită la el se simţea rău.

Gheorghe Hazaparu, vecin: „M-a sunat el cum că are o boală. Are o boală şi face crize şi a zis să mă duc la el că îi este rău. Când am intrat l-am văzut pe ăla că era acolo în pat. Era pe pat era tăiat. M-am dus la altcineva să sun la 112.”

Când a ajuns echipajul de la ambulanţă, medicii nu au putut decât să constate decesul tânărului de 18 ani.

Suspectul locuia singur în casa în care s-a petrecut crima. Şi le-a spus anchetatorilor că nu îşi mai aminteşte ce a făcut.

Bărbatul a fost reţinut pentru 24 de ore.

Cristinel Ciocântă, parchetul tribunalului Bacău: „Inculpatul este cercetat pentru săvârşire infracţiunii de omor.”

Suspectul ar putea fi arestat preventiv.