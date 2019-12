Motivul dublei crime din Satu Mare. Victimele au cumpărat plăpumi de la vânzători din Ungaria

Dublă crimă într-o localitate din Satu Mare. Victimele, o femeie de 54 de ani şi cealaltă de 63 de ani, au fost ucise cu sălbăticie în casă, după ce au fost bătute îngrozitor.

Principalii suspecţi în acest caz înfiorător sunt doi bărbaţi în vârstă de 39, respectiv 59 de ani din Ungaria.

Localnicii povestesc că vânzătorii ambulanţi ar fi ajuns, marți, în comună Bârsău din judeţul Satu Mare.

Anchetatorii i-au audiat, dar deocamdată nu au fost găsite indicii clare care să îi lege de omor.

Fratele femeii mai tinere: "Cea mai tânără era sora mea. Şi a vrut să-i aducă şi la vecina o plapumă, ca ea şi-a luat 3. Ziceau că erau de la Debrecen, din Ungaria. Cred că au urmărit să ia mai mulţi bani. În timp ce s-a dus să ia banii, au lovit-o pe soră-mea că era jos şi vecina peste, acoperite cu plapumă."

Vecină: "Au avut oarece plapume de vândut şi Anuca a venit cu ei aici."

Anchetatorii bănuiesc că motivul crimei a fost jaful. Una dintre victime primea frecvent bani de la băiatul ei, aflat la muncă în strainătate.

Agresorii s-ar fi năpustit asupra victimelor şi le-ar fi lovit cu sălbăticie. Apoi au răvăşit casa, au luat cheile, au încuiat locuinţa şi au plecat.

Soţul femeii mai tinere: "Când am venit am încercat să intru în casă, dar toate uşile erau încuiate şi am stat aici şi am tot încercat şi am mers acasă."

În cele din urmă, ajutat de fratele lui, omul a intrat în casă, unde le-a găsit pe cele două fără viaţă, într-o baltă de sânge.

Cumnata: "Stăm cu frica tare să nu vine între noi şi să se bage aci, păi cum s-or băgat aci între ele şi le-o omorât pe ele , în orice caz poate mere oricine, oricum. Să ne dea în cap, să gândească că avem bani."