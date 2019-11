Un minor a violat și a ucis o fetiță de 10 ani. De ce nu va fi pus sub acuzare

Un minor de 13 ani din China, care a recunoscut că a ucis o fetiță de 10 ani, nu poate fi pus sub acuzare. Cazul a iscat o dezbatere aprinsă privind Codul penal din statul asiatic.

Potrivit Codului penal, în China, copiii cu vârste între 14 și 18 ani pot fi puși sub acuzare dacă au comis infracțiuni grave, precum crimă, viol, trafic de droguri, jaf sau incendiere. Cei de peste 18 ani pot fi puși sub acuzare pentru orice încălcare a legii, scrie CNN.

Însă, minorii sub 14 ani scapă de sancțiuni în cazul în care comit infracțiuni grave. Sunt lăsați pe mâna părinților pentru a fi disciplinați sau, în cazuri rare, sunt trimiși în școli de corecție, potrivit unui expert în codul penal din cadrul Universității chineze din Hong Kong.

O fetiță de 10 ani a fost ucisă în octombrie, în orașul Dalian, după ce fratele său a lăsat-o la școală. Trupul neînsuflețit al victimei a fost găsit, câteva ore mai târziu, în apropierea casei. În aceeași seară, un copil de 13 ani a fost arestat, după ce și-a recunoscut fapta.

Tatăl fetiței a declarat că făptașul a violat-o pe minoră, apoi a înjunghiat-o în repetate rânduri și i-a aruncat trupul într-o zonă împădurită din apropierea casei.

Oamenii legii au declarat că nu-l vor pune sub acuzare pe făptașul minor deoarece are sub 14 ani, așadar nu a atins vârsta pentru care poate răspunde legal pentru faptele sale. În schimb, copilul a fost trimis la o școală de corecție.