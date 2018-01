O bătrână, lovită în plin de o ambulanță care transporta o femeie însărcinată, în Botoșani

O femeie de 72 de ani, din judeţul Botoşani, a murit după ce a fost lovită în plin de o ambulanţă aflată în misiune. Se pare că bătrâna, care traversa stradă prin loc nepermis, nu a auzit semnalele acustice şi nici nu a văzut autospeciala.

Şoferul susţine că a încercat să evite impactul, dar eforturile sale au fost în zadar.

În ambulanță se afla o gravidă care urmă să ajungă la Maternitatea din Botoșani. Dar, pe drum, în orașul Săveni, bătrâna de 72 de ani ar fi vrut să traverseze stradă prin loc nepermis, iar șoferul nu a mai putut evita impactul.

Șofer: "Am văzut de la distanță că avea tendința să traverseze. Am redus. Când am văzut că a făcut un metru după o mașină, am călcat frână și s-a dus pe asfaltul ud."

În acel moment, autospeciala avea semnalele acustice și luminoase în funcțiune, după cum spun polițiștii și martorii.

Martor: "Victima a traversat prin loc nepermis, a sărit dintr-o dată în fața mașinii și nu a mai putut să o evite."

Șoferul și asistenta ambulanței i-au acordat îngrijiri medicale bătrânei, apoi au dus-o la spitalul din oraș.

Cms. Eduard Iacob, Poliția Rutieră Botoșani: "În urmă accidentului, bătrâna a suferit leziuni incompatibile cu viața, deși i s-au făcut manevre de resuscitare însă nu au avut niciun rezultat."

Echipajul ambulanței și gravida aflată în autospecială nu au fost răniți.

Șofer Ambulanță: "Pacienta a fost preluată de o altă ambulanță de la Botoșani.

Reporter: E bine?

Șofer Ambulanță: Gravidă, da! Era în travaliu."

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.