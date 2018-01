O ambulanță, folosită pentru atentatul din Kabul. 95 persoane au murit, 158 sunt rănite

UPDATE 16.15: Autoritățile au publicat un nou bilanț al atentatului din Kabul: 95 de morți și 158 răniți, scrie BBC News.

ora 15.05: Potrivit unui nou bilanț, cel puţin 63 de persoane au fost ucise şi 151 rănite, la Kabul, potrivit unui nou bilanţ comunicat de un purtător de cuvânt al guvernului afgan, relatează AFP, conform Agerpres.

ora 12.55: Bilanțul victimelor ar fi de 40 de morți și 140 de răniți, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului Sănătății, Wahidullah Majroh, conform DPA.

Atacul a fost revendicat de militanții talibani.

ora 12.20: Potrivit unui nou bilanț, cel puţin 17 persoane şi-au pierdut viaţa şi 110 au fost rănite sâmbătă la Kabul, potrivit unui oficial afgan din domeniul sănătăţii publice, citat de Reuters, informează Agerpres.

Ministerul afgan al Sănătăţii a anunţat acest bilanţ provizoriu, în timp ce Ministerul de Interne a precizat că atentatul de intensitate foarte puternică a fost cauzat de o ambulanţă care a explodat în apropierea birourilor ministerului.

ora 11.40: Peste 50 de persoane au fost rănite, sâmbătă, în urma unui atac sinucigaș cu bombă, care a vizat centrul capitalei afgane.

#BREAKING: #Kabul suicide blast today happened 400 metres away from Indian Consulate in the city. Staff seems to be okay. EU and Swedish missions also in the area. Tragic news of at least 19 killed and more than 60 injured in the latest terror attack. #Afghanistan pic.twitter.com/VpuxwuabtD