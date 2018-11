Încă un poliţist s-a sinucis, în Suceava. Cadavrul, găsit chiar de mama sa

Pro TV

Moarte suspectă aseară, în judeţul Suceava, după ce un poliţist de 49 de ani a fost găsit mort în casa în care locuia. Trupul bărbatului a fost descoperit chiar de mama sa, care a cerut imediat ajutor.

Echipajul medical, sosit la faţa locului, nu a mai putut face însă nimic pentru a-l readuce în simţiri aşa că a declarat decesul. Anchetatorii spun că acesta şi-ar fi pus capăt zilelor.

Poliţistul de 49 de ani lucra la Secţia Burdujeni, de lângă Suceava, şi mai avea un an până la pensie. Nu dădea semne că ar fi abătut ori că ar suferi de vreo depresie, susţin apropiaţii. În plus, nu a lăsat vreun bilet de adio prin care să-şi motiveze gestul. Chiar şi-aşa, criminaliştii susţin ipoteza unei sinucideri.

"Era un om deosebit. Dar avea probleme? Nu m-am întâlnit de mult cu el, dar nu l-am văzut abătut. Noi am fost şi colegi. Am stat şi în aceeaşi bancă până în clasa a opta. La serviciu era ok. Nu ştiu ce necazuri o fi avut el", spune un prieten al bărbatului.

Corpul neînsufleţit a fost preluat de medicii legişti pentru efectuarea necropsiei, iar colegii bărbatului, coordonaţi de un procuror, fac cercetări pentru a afla dacă avea probleme în familie sau la serviciu.

