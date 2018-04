Copil, rănit grav în Cluj după ce o cruce a căzut pe el într-un cimitir

stiridecluj.ro

Un băiat de 8 ani din Cluj a fost lovit de o cruce de piatră căzută într-un cimitir.

Mama copilului a relatat că fiul ei a suferit o fractură de bazin, potrivit stiridecluj.ro.

”Ieri am fost cu băiațelul meu de 8 ani im cimitir, să ducem o florare frăţiorului lui, care ar fi avut 10 ani. Când să ieşim dintre morminte, o cruce de piatră a căzut peste el şi l-a strivit. Abia am ridicat piatră, cu mama, ca să poată ieşi de sub ea. Am fugit cu el la UPU. Suntem internaţi sub supraveghere. Are fractura de bazin. Cineva trebuie să răspundă pentru că băiatul meu era să moară acolo”, a relatat clujeanca.

Cimitirul unde s-a petrecut incidentul este administrat de Primăria Cluj-Napoca, direct răspunzătoare de siguranța și întreținerea zonei, potrivit sursei citate.

