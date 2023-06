„Nu mai pot să-mi mișc picioarele”. O tânără a rămas paralizată după ce a crezut că a făcut o simplă întindere

O tânără în vârstă de 22 de ani se afla la aniversarea unei prietene când a început să se simtă rău. A crezut că nu are nimic grav, când de fapt suferise un tip rar de accident vascular cerebral.

Daisy Vass spune că a început să aibă o senzație de tensiune în jurul pieptului, dar a crezut că nu e nimic grav.

Tânăra era pefectt sănătoasă și a crezut că a făcut o simplă întindere. La scurt timp, ea a simțit că nu-și mai poate folosi brațele și picioarele.

„Vineri, în timpul zilei, am simțit o durere în umărul drept, m-am gândit `oh, mi-am întins un mușchi` și nu m-am gândit la nimic. Sâmbătă m-am trezit și încă mă durea. Am sperat că va fi bine”, a spus ea, pentru MyLondon.

Ea suferise un accident vascular cerebral rar fără să își dea seama. A doua zi, tânăra din Londra s-a simțit în continuare rău, dar asta nu a alarmat-o.

„Am avut o durere care mi-a cuprins tot trunchiul. Era ca și cum cineva ar fi luat o curea și ar fi strâns-o cât de tare a putut. Este greu de descris. Știți când ceva este atât de dureros încât îți taie complet respirația?”, povestește tânăra.

În cele din urmă tânăra a început să se ingrijoreze și a mers la medic. Ea s-a temut inițial că a suferit un atac de cord.

„I-am spus partenerului meu de atunci că ceva nu este în regulă, nu mă simt bine, iar apoi brațul meu stâng s-a blocat complet", spune ea.

În scurt timp, tânăra de 22 de ani era complet paralizată. Amintindu-și de calvarul prin care a trecut, Daisy a spus: „Nu-mi puteam mișca picioarele, brațele, partea superioară a corpului, totul. A fost foarte, foarte înfricoșător".

Medicii au crezut că are anxietate

Testele au arătat că semnele vitale ale lui Daisy - inclusiv ritmul cardiac, tensiunea arterială și glicemia - erau toate normale. Medicii au presupus inițial că tânăra suferă de anxietate. Fără antecedente însă, tânăra a spus că acest lucru era puțin probabil.

Ea a fost transferată la un alt spital, iar după numeroase tomografii computerizate, RMN-uri și teste, medicii au aflat în cele din urmă, câteva zile mai târziu, că pacienta suferise un accident vascular cerebral la nivelul măduvei spinării. Este o formă extrem de rară care reprezintă puțin peste 1% din toate accidentele vasculare cerebrale.

„Daisy avea de fapt mai multe cheaguri de sânge în plămâni, despre care nu știam nimic. Nu au ajuns încă la o concluzie, dar aceste cheaguri au călătorit cumva din plămâni spre coloana vertebrală", a explicat mama tinerei.

Acum, la șase săptămâni de la evenimentul care i-a schimbat viața, Daisy începe să-și recapete sensibilitatea în brațe și mâini.

În ceea ce privește picioarele, tânăra a înregistrat puține progrese, fiind în prezent imobilizată.

„Au spus că probabilitatea unei recuperări complete este foarte puțin probabilă. Dar asta ar putea însemna orice, ar putea însemna doar senzație, sau să nu mai pot merge niciodată, sau pur și simplu să nu-mi pot folosi brațul stâng, așa că nu știm încă. Este încă destul de devreme. Îmi simt picioarele în anumite momente, dar nu le pot mișca. Nu te aștepți niciodată ca la 22 de ani să stai aici și să ți se spună că ai mai multe cheaguri de sânge în plămâni și că ai avut un accident vascular cerebral la nivelul măduvei spinării”, a povestit ea.

Tânăra este hotărâtă să fie cât se poate de optimistă, dar recunoaște că sentimentele ei nu sunt ușor de gestionat. În prezent ea nu își mai poate folosi picioarele. Tânăra a apelat la bunăvoința oamenilor și a organizat o strângere de fonduri pentru problema ei de sănătate și are în derulare o campanie pentru conștientizarea accidentelor vasculare cerebrale medulare.

Sursa: MyLondon Etichete: , , Dată publicare: 13-06-2023 18:50