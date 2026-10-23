Le-ar fi oferit pacienților servicii de recuperare medicală, kinetoterapie și fizioterapie fără autorizația necesară.

Surse din anchetă spun că la audieri acesta a declarat că este kinetoterapeut și, de altfel, și pe site-ul în care clienții își puteau face programare, individul se prezintă ca având studii de specialitate făcute în Franța. Serviciile oferite erau diverse: kinetoterapie, fizioterapie și proceduri precum terapia cu unde de șoc.

Acasă la el, polițiștii au găsit 50 de mii de euro, despre care au suspiciuni că ar fi provenit din activitatea ilegală. Iar Direcția de Sănătate Publică Ilfov a suspendat activitatea clinicii.

Deocamdată nu a fost depusă nicio plângere. Totuși, unii clienți ar putea fi audiați în calitate de martori.

Anchetatorii încearcă să stabilească dacă procedurile efectuate de suspect le-ar fi putut pune în pericol sănătatea.

Dacă acuzațiile se vor dovedi, individul riscă închisoare de la trei luni la un an sau amendă. Până la această oră, bărbatul nu a putut fi contactat pentru a oferi un punct de vedere.